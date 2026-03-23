Perrel fenyegetnek a dühös autóvásárlók

Tavaly beszámoltunk arról, hogy az indiai Mahindra piacra dobta a BE 6 Batman Edition limitált szériát. Akkor eredetileg 300 darabot terveztek, de miután nagy volt az előzetes érdeklődés, végül 998 példányt készítettek a fekete-arany szabadidő-autóból – mindössze 135 másodperc alatt értékesítették ezeket. Azok a vásárlók abban a hitben voltak, hogy exkluzív autót vettek, ehhez képest az idén ismételt a Mahindra, újra 999 darabos BE 6 Batman Edition-t dobtak piacra – kezd telítődni a piac, hiszen már 7 percre volt szükség ezek értékesítéséhez.

A második Batman Edition érkezése megkavarta a használt piacot, 5 millió Ft-ot buknak az első széria gazdái

Fotó: Mahindra

Mintegy 5 millió Ft-ot buktak a Batman Edition tulajok

Azonban a tavalyi vásárlók nemtetszésüket fejezték ki a Mahindra felé, mondván az újabb 999 autóval az ő járművük értékét csökkentik, és perrel fenyegetőztek. A gyár válasza erre az volt, hogy ők tavaly folytatást ígértek, szóval számolniuk kellett ezzel. Ennek ellenére azzal próbálják engesztelni a csalódott vásárlókat, hogy felajánlották nekik: visszafizetik az eredeti vételárat használattól (futott km) függetlenül. Az eredeti vételár 2 779 000 rúpia (10,1 millió Ft) volt, ehhez képest a használt piacon 4 500 000 rúpiáért (16,3 millió Ft) kínálták a Mahindra BE 6 Batman Edition-t; a második széria érkezésével 2 900 000-3 100 000 rúpiára (10,5-11,2 millió Ft) csökkent az autók értéke.

