Brüsszel biztosan betiltotta volna ezt a csodamasinát

A Peugeot története különös fordulatot vett a 19. század végén. A francia cég, amely addig kávédarálókat, borsőrlőket és szerszámokat gyártott, fokozatosan az automobilok felé fordult. Ebben fontos szerepet játszott a Peugeot Type 4, amely az egyik legkorábbi autójuk volt, és amely egy tunéziai uralkodó, a bej megrendelésére készült.

A Type 4 különleges jármű volt: a kor technológiájához képest merész vállalkozás. Kéthengeres motorja nagyjából négy lóerőt tudott, ami ma már megmosolyogtatóan szerénynek tűnik, de akkoriban elegendő volt ahhoz, hogy az autó komoly konkurenciája legyen a lovas kocsinak.

Ez a jármű inkább emlékeztetett hintóra, mint modern autóra: küllős kerekek, vékony gumik és nyitott ülések jellemezték.

Az utasok egymással szemben ültek, és az egész szerkezet inkább elegáns társadalmi események kellékének tűnt, mint hétköznapi közlekedési eszköznek.

A 19. század végén az autózás még ritka és különleges élmény volt. Az emberek kiöltöztek, ha autóba ültek, és a sofőrnek gyakran cilinder járt. A technika ekkor még kísérleti fázisban volt, és sokszor inkább a gép uralta az embert, mint fordítva. Mégis ezek a korai próbálkozások alapozták meg a modern autóipart.

A Type 4 több mint 130 éves, mégis fontos mérföldkő: megmutatja azt a bátorságot és kíváncsiságot, amely az autózás fejlődését elindította.

A Peugeot Type 4 egy franciaországi múzeumban

A Type 4 története azért is különleges, mert a Peugeot nem valami ismeretlen úriembernek építette, hanem Ali III. tunéziai bejnek, azaz az ország – akkori francia protektorátus – uralkodójának.

A bej – aki egyébként híres volt európai ízléséről és francia kapcsolatairól – úgy döntött, hogy az elsők között lesz, aki automobilon hajtat végig palotája kertjében.

Nem kocsis, nem ló, nem teve – motor! A Type 4-et gazdagon díszítették: aranyozott elemek, faragott fa és különleges üléskárpitok tették királyivá az amúgy meglehetősen egyszerű szerkezetet. Az udvaroncok valószínűleg rémülten figyelték, hogyan pöfög az uralkodó körbe a porban, de a bej elégedetten mosolygott: az új kor elérte Tunéziát.