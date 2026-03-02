Hihetetlen! – legyőzte a Himaláját ez az öreg Peugeot

A Peugeot 504-est 1968-ban mutatták be, és pályafutása során több mint 3,7 millió példány készült belőle. A világ számos pontján vált fogalommá: Afrikában évtizedeken át szolgált taxiként, Latin-Amerikában munkagép lett, Ausztráliától Ázsiáig pedig poros országutak és földutak megbízható társaként bizonyított.

Remekül helyt állt az öreg Peugeot 504 a Classic Himalayan Drive versenyen

Fotó: Peugeot

Masszív önhordó karosszériája, hosszú rugóútjai, kifinomult, mégis strapabíró futóműve és legendásan szívós dízelmotorjai olyan kombinációt alkottak, amely a francia eleganciát ritka tartóssággal párosította. A visszafogott, időtálló forma a Pininfarina munkája, amely ma is harmonikus, arányos megjelenést kölcsönöz az autónak.

Stabilan állta a sarat az öreg Peugeot

A Classic Himalayan Drive útvonala Noidától a Jalori- és a Rohtang-hágón át Manaliig vezetett, részben az 1980-as évek legendás Himalaya Rally nyomvonalát idézve. A szervezés ma már biztonságosabb, de a kihívás változatlan: vízmosta szakaszok, meredek emelkedők, kőzuhatagok és hófoltok váltják egymást a szakadékok fölé kanyargó utakon a Himalájában.

A mezőnyben sok fiatalabb klasszikus indult, gyakran összkerékhajtással és modernizált technikával. Ehhez képest a 2,3 literes, négysebességes dízel 504-es inkább tűnt romantikus vállalásnak, mint ésszerű választásnak.

Sofőrje, Ranjit Pratap és navigátora, Uma azonban hittek benne – és az autó sokáig hálás is volt a bizalomért. Stabilan, nyugodtan haladt, ott is, ahol mások idegesen pattogtak. A próbatétel a Jalori-hágón jött el. Az emelkedőkön már csak első fokozatban kapaszkodott felfelé, finom gázkezeléssel, nehogy túlmelegedjen. A helyzetet súlyosbította, hogy a fékrásegítő meghibásodott, így a lejtmenet különösen embert próbálónak ígérkezett. A veterán szedán mégis kitartott: megviselten, de rendületlenül küzdötte le a hegyet.

A Peugeot 504 sofőrje, Ranjit Pratap és navigátora, Uma

Fotó: Peugeot

Amikor végül célba ért, nemcsak egy túrát teljesített, hanem bizonyított is. Megmutatta, hogy a klasszikus autózás nem puszta nosztalgia, hanem élő tapasztalat. A 49 éves Peugeot 504 nem múzeumi tárgyként viselkedett a Himalája útjain, hanem társként – és ezzel új fejezetet írt saját legendájába, valahol a gleccserek és a felhők fölött.