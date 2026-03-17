Az öreg Peugeot, ami tengeralattjáró akar lenni – videó

A háromgyermekes brit apuka, Charlie és az ő öreg Peugeot 405-öse pillanatok alatt az internet sztárja lett. Az angol autós úgy döntött, hogy „tengeralattjárót” farag a harmincéves családi kombijukból – és bebizonyítja, hogy egy öreg dízel még derékig érő árvízben is képes továbbmenni.
Az idei év elején Anglia több részén szinte folyamatosan esett az eső, és sok helyen utak kerültek víz alá. Az ilyen szakaszok a helyiek körében már kisebb látványosságnak számítanak: egyesek YouTube-csatornákon dokumentálják, hogyan próbálnak átkelni rajtuk a bátor – vagy éppen túl vakmerő – autósok.
Elképesztő ez a régi dízel Peugeot
Ebben a közegben tűnt fel Charlie és különleges autója, egy veteránkorba lépett Peugeot 405 kombi. A brit férfi egy műhelyt és bontót vezet, így nem áll távol tőle a barkácsolás. A régi dízel Peugeot-ra egy egyszerű snorkelt szerelt, amely a motor levegőszívó rendszerét a tető fölé vezeti.
Az átalakítás mindössze körülbelül 80 fontba került. Az eredmény meglepő: a több mint harmincéves dízelkombinak így már nagyjából másfél méteres gázlómélysége lett.
Ez még komoly terepjárók között is kiemelkedő érték. A megoldás látványosan működik. Egy videóban a Peugeot gondolkodás nélkül belehajt az egy méter körüli vízbe, amely hamar eléri a motorháztetőt, majd a szélvédőt is. A kocsi azonban nem áll meg: a dízelmotor kitartóan dolgozik, az autó pedig lassan, de biztosan átgázol az elárasztott úton.
Charlie a projektet Pugmarine-nek nevezte el – a Peugeot brit beceneve és a tengeralattjáró szavak összevonásából. Bár az autó nem lett teljesen vízálló, és a kaland végére a lábtér is megtelik sáros vízzel, a régi dízel azonban gond nélkül működik tovább. Ez megoldás jól mutatja, mennyire strapabírók tudnak lenni az egyszerű, kevés elektronikát használó régi autók.
Az Origo a napokban arról írt, hogy legyőzte a Himaláját egy öreg Peugeot. A 2025-ös Classic Himalayan Drive mezőnyében a sötétbézs, 1977-es Peugeot 504 rácáfolt minden előítéletre: végigment a több mint másfél ezer kilométeres távon, és méltósággal célba ért.