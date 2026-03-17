Az öreg Peugeot, ami tengeralattjáró akar lenni – videó

A háromgyermekes brit apuka, Charlie és az ő öreg Peugeot 405-öse pillanatok alatt az internet sztárja lett. Az angol autós úgy döntött, hogy „tengeralattjárót” farag a harmincéves családi kombijukból – és bebizonyítja, hogy egy öreg dízel még derékig érő árvízben is képes továbbmenni.

Charlie és az ő öreg Peugeot 405 kombija nem ismer akadályt

Az idei év elején Anglia több részén szinte folyamatosan esett az eső, és sok helyen utak kerültek víz alá. Az ilyen szakaszok a helyiek körében már kisebb látványosságnak számítanak: egyesek YouTube-csatornákon dokumentálják, hogyan próbálnak átkelni rajtuk a bátor – vagy éppen túl vakmerő – autósok.

Elképesztő ez a régi dízel Peugeot

Ebben a közegben tűnt fel Charlie és különleges autója, egy veteránkorba lépett Peugeot 405 kombi. A brit férfi egy műhelyt és bontót vezet, így nem áll távol tőle a barkácsolás. A régi dízel Peugeot-ra egy egyszerű snorkelt szerelt, amely a motor levegőszívó rendszerét a tető fölé vezeti.

Az átalakítás mindössze körülbelül 80 fontba került. Az eredmény meglepő: a több mint harmincéves dízelkombinak így már nagyjából másfél méteres gázlómélysége lett.

Ez még komoly terepjárók között is kiemelkedő érték. A megoldás látványosan működik. Egy videóban a Peugeot gondolkodás nélkül belehajt az egy méter körüli vízbe, amely hamar eléri a motorháztetőt, majd a szélvédőt is. A kocsi azonban nem áll meg: a dízelmotor kitartóan dolgozik, az autó pedig lassan, de biztosan átgázol az elárasztott úton.

Szépen átment az egy méteres vizen ez az öreg Peugeot

Charlie a projektet Pugmarine-nek nevezte el – a Peugeot brit beceneve és a tengeralattjáró szavak összevonásából. Bár az autó nem lett teljesen vízálló, és a kaland végére a lábtér is megtelik sáros vízzel, a régi dízel azonban gond nélkül működik tovább. Ez megoldás jól mutatja, mennyire strapabírók tudnak lenni az egyszerű, kevés elektronikát használó régi autók.

