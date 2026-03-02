Pofátlanság vezetett hatalmas karambolhoz Debrecenben

A 4-es főút debreceni szakaszán, az M35-ös autópálya felhajtójánál történt ez a baleset, az események egy pofátlan manőverrel kezdődtek. A kanyarodó sávban már két autó várakozott a piros lámpánál, a jelenetsort a mögéjük guruló harmadik autó fedélzeti kamerája rögzítette.

Gondolt egy merészet, ráfizetett!

Az egyenesen haladó sávokban zöld jelzés volt érvényben, az ott érkező Volvo sofőrje pedig úgy gondolta, hogy rövid féktávot vesz és bepofátlankodik a kanyarodó sávban várakozók elé. Már ez is bicskanyitogató, de az igazi baj csak ekkor érte utol, mégpedig egy Hyundai kisbusz képében, amelynek vezetője fékezés nélkül csapódott bele. Egyértelmű, hogy a volvós indította a lavinát, de a látottak alapján az is gyanítható, hogy a kisbusz sofőrjének figyelme elkalandozott, legalábbis kormányreakció és fékezés nélkül ütközött.