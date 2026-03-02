Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan rendkívüli bejelentést tesz

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

kanyarodó sáv

Pofátlanság vezetett hatalmas karambolhoz Debrecenben

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fékezés nélkül csapódott a másik autóba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kanyarodó sávdebrecenbenvolvohyundaifékezés nélkülkarambolautós hír

A 4-es főút debreceni szakaszán, az M35-ös autópálya felhajtójánál történt ez a baleset, az események egy pofátlan manőverrel kezdődtek. A kanyarodó sávban már két autó várakozott a piros lámpánál, a jelenetsort a mögéjük guruló harmadik autó fedélzeti kamerája rögzítette.

Gondolt egy merészet, ráfizetett!

Az egyenesen haladó sávokban zöld jelzés volt érvényben, az ott érkező Volvo sofőrje pedig úgy gondolta, hogy rövid féktávot vesz és bepofátlankodik a kanyarodó sávban várakozók elé. Már ez is bicskanyitogató, de az igazi baj csak ekkor érte utol, mégpedig egy Hyundai kisbusz képében, amelynek vezetője fékezés nélkül csapódott bele. Egyértelmű, hogy a volvós indította a lavinát, de a látottak alapján az is gyanítható, hogy a kisbusz sofőrjének figyelme elkalandozott, legalábbis kormányreakció és fékezés nélkül ütközött. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!