pollen

Így lehet autósként túlélni a pollenszezont

A meleg időjárással együtt kezd éledezni a természet. A pollenszezon átvészeléséhez adunk tippeket!
pollenautós hírallergia

A meteorológiai tavasz érkezésére még várni kell pár hetet, de a természet nem a naptár, hanem a meleg időjárás alapján kezd éledezni. Az első pollenek már megjelentek a levegőben, így az allergiás autóvezetőknek ideje felkészülniük a nehéz időszakra. Taknyos orr, könnyező szem és tüsszentések is veszélyesek tudnak lenni a közlekedésben, például egy tüsszentéshullám simán eltart 2-3 másodpercig, amikor a sofőr nem lát – ilyenkor akár 50-100 métert is megtesz egy autó attól függően, városban vagy országúton halad!

Hasznos a jó szűrő, de önmagában nem elég a pollenek távol tartásához
Fotó: Axel Wierdemann/Philipp Refeld / Vauxhall

Rendszeres takarítással lehet csökkenteni a pollenterhelést az utastérben

Vannak olyan allergiagyógyszerek, amik fáradtságot okoznak, de sokat segít az is, ha minimalizáljuk az autóba bejutó pollenek mennyiségét. Ez azzal kezdődik, hogy ne fák alá parkoljunk, beszállás előtt rázzuk le a kabátot, és természetesen ne feledkezzünk meg a pollenszűrő-cseréről sem. A műszerfalat nedves kendővel kell letörölni, az ülést és padlószőnyeget rendszeresen kell porszívózni, akár naponta rázzuk ki a szőnyegeket. A belső keringtetés használata segít csökkenteni az utastérbe jutó pollenek számát, a legújabb autókban a papírbetétes mellett aktívszén- és HEPA-szűrők is tisztítják az utastér levegőjét. A szélvédőn lévő pollenek minden autóvezető életét megnehezítik, ezért fontos, hogy jól működjön az ablakmosó berendezés, legyen elég mosófolyadék a tartályban, és ne legyen elhasználódott az ablaktörlő.
 

 

