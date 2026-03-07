Hírlevél
Dömpingáron adják a Porsche-másolatot

Még a különleges színeket is lemásolták. Harmadáron lesz megvásárolható a Porsche Taycan-nak látszó Shangjie Z9-es.
shangjieporsche taycanautós hír

A Huawei által életre hívott HIMA-Szövetséghez tartozik a SAIC konszern által alapított Shangjie autómárka, amely jelenleg három szabadidő-autóval van piacon. Hamarosan érkezik az első személyautójuk, amely – az utóbbi években hanyagolt, de korábban előszeretettel alkalmazott – szokás szerint egy meglévő autó másolata. Rögtön a Porsche Taycan kupé- és kombi változatát is lemásolták!

Hamarosan megtudjuk, tartja-e a lépést az eredeti Porsche Taycan-nal a kínai másolat.
Nem Porsche, hanem Shangjie - pontos másolat a VW-partnertől
Fotó: Shangjie

A VW-konszern partnere készítette a legújabb Porsche-koppintást

Annyiból is aggódhat a stuttgarti márka, hogy nem egyszerűen csak a formát vették át minimális változtatásokkal a Shangjie Z7 és Z7T számára, de az autóhoz egyedi színek is elérhetőek lesznek, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a Sternrubin vagy épp Javagrün árnyalatokra. A technikáról még nincsenek pontos adatok, de elöl kettős keresztlengőkaros, hátul öt lengőkaros felfüggesztést használnak légrugózással, hátul oldalankénti nyomatékszabályozással növelik a kanyartempót.

 

Minimalista a belső tér kialakítása, a központi érintőképernyő különlegessége hogy azt közelebb lehet húzni az utasokhoz, illetve ilyenkor jobbra vagy balra lehet azt billenteni. A fedélzeti rendszer lehetőséget ad majd arra, hogy a virtuális segéd képének a saját kedvenc plüssállatát állítsa be – ezzel az új technológiától való idegenkedést akarják csökkenteni. A HIMA Shanghije Z7 és Z7T március végén mutatkozik be, addig annyi ismert, hogy a 250-350 000 jüanos (12-16,8 millió Ft) sávban mozog majd az indulóár, ami nagyjából harmada a Porsche Taycan 918 000 jüanos (44 millió Ft) indulóárának.
 

 

 

 

