Dömpingáron adják a Porsche-másolatot

A Huawei által életre hívott HIMA-Szövetséghez tartozik a SAIC konszern által alapított Shangjie autómárka, amely jelenleg három szabadidő-autóval van piacon. Hamarosan érkezik az első személyautójuk, amely – az utóbbi években hanyagolt, de korábban előszeretettel alkalmazott – szokás szerint egy meglévő autó másolata. Rögtön a Porsche Taycan kupé- és kombi változatát is lemásolták!

Nem Porsche, hanem Shangjie - pontos másolat a VW-partnertől

Fotó: Shangjie

A VW-konszern partnere készítette a legújabb Porsche-koppintást

Annyiból is aggódhat a stuttgarti márka, hogy nem egyszerűen csak a formát vették át minimális változtatásokkal a Shangjie Z7 és Z7T számára, de az autóhoz egyedi színek is elérhetőek lesznek, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a Sternrubin vagy épp Javagrün árnyalatokra. A technikáról még nincsenek pontos adatok, de elöl kettős keresztlengőkaros, hátul öt lengőkaros felfüggesztést használnak légrugózással, hátul oldalankénti nyomatékszabályozással növelik a kanyartempót.

Minimalista a belső tér kialakítása, a központi érintőképernyő különlegessége hogy azt közelebb lehet húzni az utasokhoz, illetve ilyenkor jobbra vagy balra lehet azt billenteni. A fedélzeti rendszer lehetőséget ad majd arra, hogy a virtuális segéd képének a saját kedvenc plüssállatát állítsa be – ezzel az új technológiától való idegenkedést akarják csökkenteni. A HIMA Shanghije Z7 és Z7T március végén mutatkozik be, addig annyi ismert, hogy a 250-350 000 jüanos (12-16,8 millió Ft) sávban mozog majd az indulóár, ami nagyjából harmada a Porsche Taycan 918 000 jüanos (44 millió Ft) indulóárának.

