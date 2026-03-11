Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

porsche

Drámai helyzetben a Porsche – mi történhetett?

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen komoly visszaesés ritkán látható az autóiparban. Szinte eltűnt a Porsche a nyeresége: a luxusautó-gyártó profitja egy év alatt 5,3 milliárd euróról mindössze 90 millióra zuhant.
Link másolása
Vágólapra másolva!
porscheNémetországdrasztikus visszaesésvisszaesésautógyártó

A sportkocsijairól híres Porsche évtizedekig a Volkswagen-csoport legjövedelmezőbb márkája volt.

PMSC 911 GT3 Unikat zu 30 Jahre Supercup in der Porsche Exclusive Manufaktur.
A Porsche 911 a márka egyik legkelendőbb modellje, ám tavaly ebből is kevesebb fogyott
Fotó: Porsche AG / hoch zwei

Most azonban a nyereséghányad 14,5 százalékról alig 0,3 százalékra esett vissza. A német sportautó-gyártó profitja a 2024-es 5,3 milliárd euróról 2025-ben 90 millió euróra zuhant – ez közel 98 százalékos visszaesés, ami példátlan a márka történetében, s az egész Volkswagen számára komoly figyelmeztetés – írja a Bild.

Nem jött be a Porsche villanyautós stratégiája

A drámai zuhanás mögött több tényező áll. Az egyik legfontosabb a kínai piac gyengülése. A távol-keleti ország korábban évekig a Porsche legnagyobb növekedési motorja volt, de a kereslet jelentősen visszaesett. Emellett az amerikai importvámok is növelték a költségeket az Egyesült Államok piacán. 

A helyzetet tovább nehezíti az elektromos autókra való átállás. 

A stratégiai irányváltás különösen drágának bizonyult. A vállalat erőteljesen a villanyautók felé fordult, csakhogy a vásárlók jelentős része továbbra is a hagyományos, belső égésű motoros sportautókat keresi. Az ebből fakadó gyors korrekció komoly pénzügyi terhet jelentett a gyártónak.

--FILE--Car buyers look at Porsche sports cars at a Porsche dealership in Shanghai, China, 30 October 2009.Shanghai Yuhong Auto Sale Co. Ltd., a local auto dealer, has been ordered to return a 1.04 million yuan (US$152,339) car payment to a consumer surnamed Cai and compensate him another 1.35 million yuan for sale fraud. Minhang District Peoples Court decided Yuhong sold a second-handed Porsche to Cai as a brand-new one. Cai bought the Porsche at 1.35 million yuan in October 2007. The court investigation found the car had been sold to another person and was later sold to Cai again. (Photo by Zhou junxiang / Imaginechina via AFP)
A kínai vásárlók is elfordultak a márkától
Fotó: ZHOU JUNXIANG / Imaginechina

A szakemberek szerint a Porsche gyengélkedése figyelmeztető jel az egész európai autóipar számára: még a legerősebb márkáknak is nehéz megtalálni az egyensúlyt a villanyosítás, a globális piacok változása és a vásárlói igények között. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a legendás stuttgarti márka vissza tud-e térni korábbi nyereségességéhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!