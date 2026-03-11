Drámai helyzetben a Porsche – mi történhetett?

A sportkocsijairól híres Porsche évtizedekig a Volkswagen-csoport legjövedelmezőbb márkája volt.

A Porsche 911 a márka egyik legkelendőbb modellje, ám tavaly ebből is kevesebb fogyott

Fotó: Porsche AG / hoch zwei

Most azonban a nyereséghányad 14,5 százalékról alig 0,3 százalékra esett vissza. A német sportautó-gyártó profitja a 2024-es 5,3 milliárd euróról 2025-ben 90 millió euróra zuhant – ez közel 98 százalékos visszaesés, ami példátlan a márka történetében, s az egész Volkswagen számára komoly figyelmeztetés – írja a Bild.

Nem jött be a Porsche villanyautós stratégiája

A drámai zuhanás mögött több tényező áll. Az egyik legfontosabb a kínai piac gyengülése. A távol-keleti ország korábban évekig a Porsche legnagyobb növekedési motorja volt, de a kereslet jelentősen visszaesett. Emellett az amerikai importvámok is növelték a költségeket az Egyesült Államok piacán.

A helyzetet tovább nehezíti az elektromos autókra való átállás.

A stratégiai irányváltás különösen drágának bizonyult. A vállalat erőteljesen a villanyautók felé fordult, csakhogy a vásárlók jelentős része továbbra is a hagyományos, belső égésű motoros sportautókat keresi. Az ebből fakadó gyors korrekció komoly pénzügyi terhet jelentett a gyártónak.

A kínai vásárlók is elfordultak a márkától

Fotó: ZHOU JUNXIANG / Imaginechina

A szakemberek szerint a Porsche gyengélkedése figyelmeztető jel az egész európai autóipar számára: még a legerősebb márkáknak is nehéz megtalálni az egyensúlyt a villanyosítás, a globális piacok változása és a vásárlói igények között. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a legendás stuttgarti márka vissza tud-e térni korábbi nyereségességéhez.