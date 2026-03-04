Ilyet még nem láttunk! Elképesztő videóval ált elő a Porsche

A Resident Evil túlélőhorror videójáték-sorozat legújabb részében a Porsche fizetett termékelhelyezésének köszönhető a Cayenne Turbo GT megjelenése, az egyik főszereplő, Leon használja az egyedi megjelenésű autót. Azonban a játékosok nem bíznak a virtuális főhős vezetési tudásában, ahogy arról a közösségi média felületeken írtak, így az autógyár elkészítette a cáfolatot.

Nem csak a játékban lehet dinamikusan száguldani a Porsche Cayenne-nel

Fotó: Resident Evil

Nem egyszerű SUV, valódi Porsche a Cayenne!

Egészen pontosan az egyik Porsche vezetéstechnikai központban mutatják meg, mire képes a 659 lóerős szabadidő-kupé, és hogy igenis a valódi életben is végre tudja hajtani a játékban látott mutatványokat. Jó szórakozást a videóhoz!

