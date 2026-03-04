Gyászol a rali-világ, elhunyt a legendás bajnok

Az 1940 márciusában Cavarzerében született Sandro Munari a hatvanas években kezdett a versenyporttal foglalkozni, először navigátorként, majd átült a vezetőülésbe. Neve egybefonódott a Lanciával, miután az 1972-re kifejlesztett Fulvia HF-fel megnyerte a Monte Carlo ralit, még a legendásan ideges Stratos-t is meg tudta szelídíteni úgy, hogy azzal sikert sikerre halmozott. 1973-ban felajánlották neki, hogy a Dél-Afrikai Nagydíjon beülhet egy Formula-1-es autóba, de ő inkább a rali mellett maradt. 1977-ben első olasz autóversenyzőként nyerte el az FIA Driver’s Cup-ot.

85 éves korában hunyt el a legendás rali-pilóta, Sandro Munari, az Abarth versenyzőiskola alapítója

Fotó: Lancia

Versenyzőiskolát alapított a legendás rali-bajnok

A Lanciánál töltött évei után Fiat 131-essel versenyzett, ekkor került kapcsolatba az Abarth-tal, amelynél aktív évei után autóvezető-iskolát alapított. Nagy szerepe volt abban, hogy az újjászülető Lancia márka a WRC2-es osztályban hivatalosan is visszatért idén a Rali-világbajnokságba. Az eredeti Lancia Fulvia 1600 HF 1.6 Coupé Gr.4-es versenyautója, amivel első nagy sikereit szerezte a gyári gyűjtemény tagja, mint a márka sporttörténetének egyik kulcsfontosságú képviselője. Sandro Munari február 27-én, hosszan tartó betegség következtében vesztette életét. Pályafutása során 7 világbajnoki címet szerzett.