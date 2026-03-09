Hírlevél
Hogy mi?! Fülre büntetheti a hangos autókat a rendőr

Az új törvényből kikerültek a dB-határok. Mostantól kezdve a rendőr hallására van bízva, megbüntetik-e a hangos autókat.
Floridában elegük lett a törvényhozóknak a hangos autókból, ezért a közlekedést szabályozó HB 543-as törvényben újra szabályozták a témát. Amíg eddig pontosan meg volt határozva, mi számít hangos autónak – 72 dB normál utakon, 79 dB gyorsforgalmi utakon –, a jövőben már a rendőr fülére van bízva, mit tart hangosnak. Értsd az esetleges bírósági eljárásban sincs szükség objektív zajmérésre, ott is a rendőr helyszíni megítélésére vagy épp a szemtanúk (fültanúk) vallomására hagyatkoznak majd.

Gyári kipufogót is lehet hangosnak érzékelni - márpedig a rendőr ez alapján bírságol majd
Nem lehet zajméréssel bizonyítani a kipufogórendszer legalitását, a rendőr szubjektív megítélése alapján dönt majd a bíróság Floridában
Fotó: Ford

A motor indokolatlan túráztatása is ok lehet a rendőrnek a büntetésre

A zajszint csökkentése érdekében azt is meghatározzák, hogy a motor felpörgetése (kinyomott kuplunggal túráztatás), illetve a túlzott hanghatással járó gyorsítás is kimeríti a felesleges zajkeltés tényállását. Illetve aggódhatnak az aktív, pillangószelepes gyári kipufogórendszerrel rendelkező autók tulajdonosai is, hiszen azokkal is lehet hangosan közlekedni - és már nincs olyan mérés, ami bebizonyítaná a rendszer legális működését. A Floridai alsóházban majdnem egyhangúan, mindössze egy nem szavazattal fogadta el a HB 543-as törvényt, amely ez után a Szenátusba kerül, és ha minden jól megy, július 1-én lép hatályba. Azt követően kell jó viszonyt ápolniuk a szomszédokkal a nagy teljesítményű autók tulajdonosainak.

 

 

