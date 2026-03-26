Elveszem az autókat, ha nem vezettek rendesen – fenyegette meg beosztottjait a rendőrfőnök

Nemrég 1290 új Mahindra Scorpio N alapján épített rendőrautót állítottak hadrendbe Indiában, ezek közül 633 darab kerül a Mumbai Rendőrség kötelékébe, minden őrsnek 5-6 példány jutott. Azonban a rendőrfőnök, Deven Bharti kiakadt azon, hogy alig pár nappal az új autók forgalomba állítása után már cigi által kiégett kárpitot kellett cserélni, és volt olyan autó is, amelynek megkarcolták a lökhárítóját. Utóbbi a szűk és zsúfolt Mumbai utcák ismeretében érhető. Azonban a rendőrfőnök azzal fenyegette meg az autókat vezető rendőröket, hogy elveszik tőlük az új autókat, ha nem bánnak azokkal óvatosan.

Vigyázniuk kell az új rendőrautókra a sofőröknek, vagy a rendőrfőnök elveszi azokat

A rendőrfőnök fenyegetése ott hibázik, hogy a régi autók elrohadtak, javíthatatlanok

A járőrautók vezetői most azon izgulnak, mi történik, ha sürgős híváshoz kell sietniük, az autójuk épségére vagy a segítségre szorulóra gondoljanak, amikor megkülönböztető jelzést használva haladnak. A két kiemelt esetben fegyelmi eljárás indult az autók kijelölt vezetői ellen – minden őrsön autónként legalább két kiképzett sofőr áll rendelkezésre. A Mumbai Rendőrség számára ez volt az első nagy járműbeszerzés az elmúlt évtizedben, a korábbi járőrautók (Mahindra Bolero és Tata Sumo) egyszerűen már elrozsdásodtak és tönkrementek, nem egyszerűen sokba kerül a fenntartásuk, hanem már javíthatatlanok – roncstelepre küldik őket, nem érétkesítésre.

