Elveszem az autókat, ha nem vezettek rendesen – fenyegette meg beosztottjait a rendőrfőnök

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elveszem az autókat, ha nem vezetek rendesen – fenyegette meg beosztottjait a rendőrfőnök

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiégett üléskárpit, karcolás a lökhárítón – átlagos használati nyomok. A rendőrfőnöknek nem tetszik, hogy bánnak a beosztottjai az új autókkal.
Nemrég 1290 új Mahindra Scorpio N alapján épített rendőrautót állítottak hadrendbe Indiában, ezek közül 633 darab kerül a Mumbai Rendőrség kötelékébe, minden őrsnek 5-6 példány jutott. Azonban a rendőrfőnök, Deven Bharti kiakadt azon, hogy alig pár nappal az új autók forgalomba állítása után már cigi által kiégett kárpitot kellett cserélni, és volt olyan autó is, amelynek megkarcolták a lökhárítóját. Utóbbi a szűk és zsúfolt Mumbai utcák ismeretében érhető. Azonban a rendőrfőnök azzal fenyegette meg az autókat vezető rendőröket, hogy elveszik tőlük az új autókat, ha nem bánnak azokkal óvatosan.

Egy évtized után kaptak új járőrautókat, a rendőrfőnök meg rögtön azok visszavételével fenyegetőzik.
Vigyázniuk kell az új rendőrautókra a sofőröknek,  vagy a rendőrfőnök elveszi azokat
Fotó: Mahindra

A rendőrfőnök fenyegetése ott hibázik, hogy a régi autók elrohadtak, javíthatatlanok

A járőrautók vezetői most azon izgulnak, mi történik, ha sürgős híváshoz kell sietniük, az autójuk épségére vagy a segítségre szorulóra gondoljanak, amikor megkülönböztető jelzést használva haladnak. A két kiemelt esetben fegyelmi eljárás indult az autók kijelölt vezetői ellen – minden őrsön autónként legalább két kiképzett sofőr áll rendelkezésre. A Mumbai Rendőrség számára ez volt az első nagy járműbeszerzés az elmúlt évtizedben, a korábbi járőrautók (Mahindra Bolero és Tata Sumo) egyszerűen már elrozsdásodtak és tönkrementek, nem egyszerűen sokba kerül a fenntartásuk, hanem már javíthatatlanok – roncstelepre küldik őket, nem érétkesítésre.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!