Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
autós hír

A rendőrök azt hitték, káprázik a szemük, amikor meglátták ezt az autót

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
De hiszen gurul, főnök, nincs itt semmi probléma! A rendőrök másképp gondolták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírigazoltatásrendőrség

Szó szerint hiányzott egy kereke annak az autónak, amelyet francia rendőrök, pontosabban a Clermont-l'Hérault-i csendőrök nemrégiben állítottak meg. Az autóra egyébként nem volt nehéz felfigyelni, messziről hallható volt a borzalmas csikorgás, amit az aszfaltot karcoló jobb első féktárcsa adott ki.

A csendőrök még próbálták emésztgetni a látványt, amikor a sofőr elkezdett értetlenkedni az igazoltatás okáról. "De hiszen gurul, főnök, nincs itt semmi probléma!" - próbálkozott a férfi, de persze hiába: az autót elszállíttatták, vezetőjét megbírságolták.

Mit láttak a rendőrök? Hát ezt:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!