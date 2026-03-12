A rendőrök azt hitték, káprázik a szemük, amikor meglátták ezt az autót

Szó szerint hiányzott egy kereke annak az autónak, amelyet francia rendőrök, pontosabban a Clermont-l'Hérault-i csendőrök nemrégiben állítottak meg. Az autóra egyébként nem volt nehéz felfigyelni, messziről hallható volt a borzalmas csikorgás, amit az aszfaltot karcoló jobb első féktárcsa adott ki.

A csendőrök még próbálták emésztgetni a látványt, amikor a sofőr elkezdett értetlenkedni az igazoltatás okáról. "De hiszen gurul, főnök, nincs itt semmi probléma!" - próbálkozott a férfi, de persze hiába: az autót elszállíttatták, vezetőjét megbírságolták.

Mit láttak a rendőrök? Hát ezt: