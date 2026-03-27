Nem semmi, mit találtak a rendőrök egy autó csomagtartójában – videó

Sztavropolban furcsa jelenetre lettek figyelmesek a rendőrök: egy nő betett egy kisfiút egy autó csomagtartójába, majd elhajtott. Úgy döntöttek, hogy követik az autót, majd megállították.

A nő azt mondta a rendőröknek, hogy az utas a fia, akit az óvodából hozott el. A fiú nem volt hajlandó beülni a gyerekülésbe, ő akart a csomagtartóban utazni – a nő pedig a nyilvánvaló balesetveszély ellenére sem akart neki nemet mondani.

A rendőrök felvétele:

A nőt a közlekedési szabályok megsértésével és szülői felelősség elmulasztásával vádolták meg.