Drónnal vadásztak autósokra a rendőrök, ilyen fogásról álmodni sem mertek – videó

Veszélyes országutat figyeltek meg drónnal a cseh rendőrök, másfél évvel ezelőtt a nehezen belátható, kanyargós szakaszon halálos baleset is történt egy szabálytalan előzés miatt.

Az Archelbov és Strážovice közötti úton záróvonal és tábla is figyelmeztet arra, hogy tilos előzni, ennek ellenére nemrég egymás után öt autós előzött meg egy kamiont. Egyikük sem sejtette, hogy a levegőből egy rendőrségi drón mindent rögzít.

Mennyire büntették az autósokat a rendőrök?

A rendőrök néhány száz méterrel távolabb mind az öt szabálysértőt félreállították, 4500-5500 koronáig (73-89 ezer forint) terjedő bírságot szabtak ki a szabálysértésért. Mind az öt sofőr hat büntetőpontot is kapott.

Az egyik sofőr nem ismerte el a szabálysértést, az ügye a közigazgatási hatóság elé kerül. Ebben az esetben a bíró akár 25 ezer koronáig (407 ezer forint) terjedő pénzbírságot is kiszabhat.