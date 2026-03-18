A rendőrök álla is leesett attól, hogyan előzték meg őket Nagykanizsán – videó

Halmozta a szabályszegéseket egy sofőr a 7-es úton. A rendőrök páholyból nézték az egészet.
Március 12-én délelőtt a rendőrök orra előtt szegett meg jó néhány szabályt egy autós a 7-es főúton, Nagykanizsán. A fedélzeti kamera felvételén jól látható, ahogy az autó az Előzni tilos! hatálya ellenére a kanyarodósávban, a záróvonalat átlépve előzte meg az előtte haladó civil szolgálati autót.
A sofőrt azonnal megállították. Az okmányok ellenőrzése során kiderült, hogy a kocsinak nincs kötelező felelősségbiztosítása, ráadásul a forgalomból is kivonták.
Mit láttak a rendőrök? Ezt:
A rendőrök előállították a sofőrt a nagykanizsai kapitányságra, és gyorsított eljárásban két hónapra eltiltották a vezetéstől, valamint pénzbírságot szabtak ki rá.
