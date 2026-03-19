Megállítottak egy autóst a tolnai rendőrök, köpni-nyelni nem tudtak attól, ami kiderült

A tamási rendőrök egy tolnai településen lettek figyelmesek egy szemből érkező autóra, amelynek vezetője nem csatolta be a biztonsági övét. Az egyenruhások megfordultak, és a kocsi után indultak, ám a sofőr a megállásra felszólító jelzés ellenére a gázra lépett, és megpróbált elhajtani a helyszínről. Nem jutott messzire.

Az ellenőrzés során gyorsan kiderült, hogy a 61 éves férfi miért is akarta elkerülni a hatóságokat. Az általa vezetett autó nem volt a nevére írva, nem rendelkezett érvényes kötelező biztosítással, és a műszaki vizsgája is lejárt tavaly ősszel.

Mit találtak a rendőrök?

A sofőr nemcsak a biztonsági övét nem használta, de ittas is volt, amikor a volán mögé ült. A szonda magas értéket mutatott, ezért további mintavételre is előállították. Az adatellenőrzés során az is kiderült, hogy a férfinek korábban volt ugyan vezetői engedélye, de másfél évtizede bevonták, mert a büntetőpontjanak száma elérte a 18-at.

Ennek ellenére rendszeresen volán mögé ült, és az elmúlt években tucatnyiszor indult eljárás ellene engedély nélküli vezetés miatt. A hatóságok és a bíróság korábban már többször eltiltotta a vezetéstől, de ez sem tartotta vissza.

A sofőrrel szemben ittas járművezetés miatt büntetőeljárás, míg a többi szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indult. A múlt heti, biztonsági öves razzián egyébként arattak a rendőrök.