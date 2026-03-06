Megállítottak egy kamiont a rendőrök, a látványtól köpni-nyelni nem tudtak

Hírlevél
Hiányzó kerék miatt bírságoltak meg egy kamionost. Ilyen felelőtlenséggel a rendőrök is ritkán találkoznak.
A kanadai rendőrök azt hitték, káprázik a szemük, amikor megláttak egy kamiont Lecours közelében. A járműnek szó szerint hiányzott egy kereke - pontosabban a felni még megvolt, de gumiabroncs már nem volt rajta.

Mit tettek a rendőrök?

A jármű útját rekonstruálva kiderült, hogy több mint száz kilométert tett meg hiányzó kerékkel. A sofőrt a helyszínen megbírságolták nem biztonságos állapotú járművel való közlekedés miatt, de a fuvarozó cég sem úszta meg: ők azért kaptak bírságot, mert hagyták, hogy a sofőr így közlekedjen.

 

