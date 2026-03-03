Nem kér a rendőrség a villanyautókból

2023 júniusában ünnepélyes keretek között vette át az osztrák rendőrség a 22 darab Volkswagen (ID.3 és ID.4) és egy darab Porsche Taycan rendőrautót, utóbbival inkább rendezvényekre jártak, de a többi villanyautót rendőrkapitányságok között osztották szét, ahol járőrautóként használták azokat. Egészen mostanáig, mert az eddig gyűjtött kedvezőtlen tapasztalatok miatt az összes villanyautót leselejtezik, a helyükre benzines autókat szereznek be.

Három év után leszerelik a villanymotoros osztrák járőrautókat, mert nem teljesítették a rendőrség elvárásait

Fotó: HOUDEK Photographie / Porsche Holding

Nem tudtak végigdolgozni egy műszakot, menniük kell a rendőrségtől a villanyautóknak

Az osztrák Rendőrszakszervezet lesújtó véleménnyel volt az elektromos autókról, amelyeknek a csomagterében nem fért el az egyébként a járőrautókban rendszeresített felszerelés, ezért azt részben a hátsó ülésen kellett szállítani, problémás volt az érintőképernyős kezelés, de gyors bevetésre se voltak alkalmasak a villanyautók. Egyfelől a 160 km/órában korlátozott végsebesség, másfelől az ilyen tempóról rendszeres lassítást nem jól viselő fékek is akadályozták a gyors munkát. Arról nem is beszélve, hogy az autók egy feltöltéssel nem bírtak ki egy műszakot, gyakran kellett azokat helyettesíteni benzines járőrautóval – még 5 perccel a szolgálat vége előtt is kész kell lenni esetleges bevetésre, de 10-15%-os töltöttség mellett nem feltétlenül garantálható, hogy padlógázon elér céljához a járőrautó. Az autókat finanszírozási szerződés végéig a flottában tartja az osztrák rendőrség, de azok nem járőrautók lesznek, hanem azokkal egyéb feladatokat látnak el.