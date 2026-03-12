Részeg volt a rendőr az igazoltatásnál, röhejes pillanatok következtek!

Hírlevél
Nagy klasszikus hoz derűs pillanatokat.
Még mielőtt bárki azt hinné, hogy a következő jelenetsor a való életből származik, ki kell ábrándítsuk: egy legendás kabaréjelenetben kel életre a részeg rendőr!

Itt mindenki hülye?

Itt? Mindenki! - ismerjük az Üvegtirgis ikonikus párbeszédjét, most azonban alighanem a sofőr tette fel magában a kérdést. A zsaru az oldalablak helyett a homlokán kopog, erősen dülöngél, majd egy kígyósípot ad neki az alkoholszonda helyett. Így vagy úgy, mindig jót mulat az ember az ilyeneken - vagyis nincs baj, amíg a humor a fő mozgatórugó!

