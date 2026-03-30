Rollerrel menekült a drogfutár a belvárosban – mutatjuk, hogy kapták el a zsaruk!

Nottingham belvárosában figyeltek fel az elektromos kerékpárral járőröző zsaruk egy rolleres férfire, aki eldobta a kezében tartott füves cigarettákat, amint meglátta az egyenruhásokat. Ezután menekülőre vette a figurát, még lábbal is segítette az elektromos roller tempózását, piros jelzésen hajtott át és kis híján elgázolt egy gyalogost.

Nem tanult a korábbiakból

A rendőrök némi üldözés után könnyedén lekapcsolták, a 43 éves férfi ugyanis elesett az út közepén. Mivel 2024-ben már volt egy kábítószerrel kapcsolatos ügye, a bíróság visszaesőként "értékelte" a mostani eljárásban - másfél év letöltendő börtönre ítélve. Az, hogy a rollernek nem volt biztosítása, ő pedig vezetési eltiltás alatt közlekedett, már csak olaj volt a tűzre!