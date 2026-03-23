Sosem látott dolog történt Győrben, csak fogjuk a fejünket!

A motorgyártást követően 1998-ban indult a TT modell összeszerelése Győrben, az Audi Hungaria 2013-ban lett teljes értékű autógyár saját prés-, karosszéria- és lakkozóüzemmel. Azzal, hogy 2024-ben a Cupra márkát is felvették a palettára, az Audi első többmárkás autógyára lett a magyar üzem. Március 23-án adtak hírt a 2,5 milliomodik példány elkészültéről, ami egy Vegas Sárga színű Audi Q3-as lett, amelynek orrában Győrben gyártott 1,5 literes turbómotor dolgozik.

Sárga Q3-as lett az Audi Hungaria által gyártott 2,5 milliomodik autó

2025-ben növelni tudta a legyártott autók számát az Audi Hungaria

„Az Audi Hungaria Magyarország vezető járműipari vállalata 1993 óta erősíti a Volkswagen- és Audi konszernt és egyben a magyar nemzetgazdaságot. Az eddig elkészült két és fél millió gépjármű bizonyítéka a magyar vállalat versenyképességének” – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

„A 2,5 milliós mérföldkő nem csupán egy szám – ez a győri csapat tudásának, megbízhatóságának és rugalmasságának bizonyítéka. Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink nap mint nap prémium minőségű autókat készítenek, és ezzel hozzájárulnak a vállalat sikeréhez. A győri járműgyártás új korszakába léptünk az új Q3 generációval, valamint a CUPRA Terramar sorozatgyártásával, amelyek tovább erősítik győri járműgyárunk szerepét az Audi- és VW konszern globális termelési hálózatában” – mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.

A Győrben készült autók a világ több mint 120 országában futnak, és ha az összes, Győrben gyártott autó – Audi TT, A3 Limousine, A3 Cabriolet, Q3, Q3 Sportback és CUPRA Terramar egymás mögé állna, akkor körülbelül Budapesttől Los Angelesig érne a sor. Az Audi Hungaria munkatársai 2025-ben 200.756 autót gyártottak, amely mintegy húszezer darabbal több, mint a 2024-es évben.

