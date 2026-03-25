Suzuki-blokk repíti az első rendszámos Formula-autót

Caleb Brogstrom alapította a RYN Motors nevű céget azzal a céllal, hogy megvalósítsa az álmát: a rendszámos, közúton használható Formula-versenyautót. Azzal a trükkel játssza ki az előírásokat az USA-ban, hogy három kerékkel szállítják le a RYN FP3-as járművet, amelyet Autocycle-ként helyeznek forgalomba, majd miután felkerül a rendszám az autóra, a tulajdonos beszereli a két hátsó kereket tartalmazó futóművet (amit szintén megkap a csomagban), és kész is a biztonsági előírásokat megkerülő rendszámos Formula-versenyautó. Ennek hajtásáról egyébként a Suzuki Hayabusa 1,3 literes négyhengeres blokkja gondoskodik, amelyet a megbízhatóság és tartósság miatt választottak az eredetileg kinézett Aprilia-blokk helyett.

Egy kis szerelés, és máris négykerekű a Suzuki-motoros RYN FP3

210 vagy turbóval 290 lóerős a Suzuki Hayabusa-blokk, a tömeg 517 kg!

Nem csak vastag pénztárcával kell rendelkeznie a RYN FP3-as vásárlójának, de megfelelő méretekkel is. A weboldalon nem csak az autó, hanem a sofőr műszaki adatai is megtalálhatóak: 1,95 méteres magasság, 136 kg-os testsúly, 56 cm vállszélesség, 102 cm derékbőség, 50-es cipőméret. Jól látszik, hogy hosszában és a lábnak elég helyet hagytak, de széltében korlátozott a tér. A jármű alapját acélcsőből szerkesztett váz adja, amelyet az utastérnél alumínium lemezekkel burkolnak, az F1-es versenyautókon látható HALO-keret is ott van a fedélzeten. Az egyszerűség kedvéért kormányszervo és blokkolásgátló is van a fedélzeten.

A mindössze 517 kg tömegű RYN FP3 hajtásáról az 1340 köbcentis Suzuki Hayabusa-blokk gondoskodik, aminek 210 LE (10 500/perc) és 163 Nm (9800/perc) a teljesítménye, opcióként turbófeltöltést is kínálnak – 290 LE/176 Nm a megcélzott teljesítmény, még változhat. Előbbivel 2,8, utóbbival 2,4 másodperces 0-97 km/óra gyorsulást ígérnek, az állítható légterelőkkel és a jól tapadó gumikkal akár 2,6 g-s keresztgyorsulásra is képes lesz az autó.

Nem adják olcsón a Formula-élményt, az indulóár 78 499 dollár, felárat karbon szárnyakért és a turbófeltöltésért kell fizetni. Aki esetleg lemond a kétkerekű hátsó futóműről, annak 2000 dollárt elengednek a vételárból. A forgalomba helyezés a vásárló felelőssége. Az első megrendelők 2027 májusában kapják meg a RYN FP3-asukat, aki most rendeli meg az autót, az 2028 májusi szállítási dátumra számíthat.

