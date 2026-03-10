Már a világűrben van a Suzuki szilárdtest-akkumulátora

A japán Kanadevia nevű mérnöki cég 2006 óta fejleszti a szilárdtest-akkumulátor technológiáját, a szabadalmaztatott AS-LiB technológia biztonságos és széles hőmérséklet-tartományban teszi lehetővé a működést. 2022 márciusában a Japán Űrügynökség által az ISS Űrállomásra küldött japán kutatómodul külső részén elhelyeztek egy 140 mAh kapacitású ilyen akkumulátort, amely azóta is megbízhatóan működik a világűrben – elsőként a szilárdtest-akkumulátorok között. A cég az utóbbi években a száraz-tömeggyártás technológiáját fejlesztette, és mint ilyen, partnerekkel keresett együttműködést. Ezek közé tartozott a Suzuki autógyár, amely most bejelentette, hogy megvásárolja a szilárdtest-akkumulátor üzletágat.

Megveszi a Kanadevia szilárdtest-akkumulátor üzletágát a Suzuki

Fotó: Kanadevia

Tovább folytatja a szilárdtest-akkumulátor fejlesztését a Suzuki

A Suzuki házon belül folytatja tovább a szilárdtest-akkumulátorok kutatását, fejlesztését, tervezését, ők foglalkoznak majd a forgalmazással is – a gyártást várhatóan kiadják külső partnernek. Hivatalosan nem árulják el, mennyi készpénzt fizet az autógyár a Kanadevia szilárdtest-akkumulátor üzletágáért, de utóbbi 7,4 milliárd jen (16,2 milliárd Ft) rendkívüli bevétellel számol a pénzügyi kimutatásaiban. A Suzuki hivatalosan 2026 július 1-ével veszi át a szilárdtest-akkumulátor üzletágat, arról nincs hír, milyen dátumot tűztek ki a technológia sorozatgyártású villanyautókban való megjelenésére.