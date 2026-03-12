Pofátlanul olcsó lett az új Suzuki

Elképesztő, hihetetlen, milyen olcsó áron adják a legújabb Suzukit modellt. A kevesebb mint 7600 euróba (2,94 millió forint) kerülő S‑Presso azonban sajnos nem nálunk kapható, hanem a feltörekvő ázsiai piacoknak készül.

Igazi városi kisautó a Suzuki S-Presso

Fotó: Suzuki Motor Corporation

A 3,57 méteres hossza miatt könnyű vele parkolni és dinamikusan mozog a forgalomban. A cég állítása szerint a 770 kg‑os pehelysúly és az 1,0 literes háromhengeres, Dualjet motor kevesebb mint 5 liter üzemanyagot fogyaszt 100 km‑en, ami gazdaságossá teszi a mindennapi használatot. A 239 literes csomagtartó bőven elegendő a heti bevásárláshoz, míg az öt ülés lehetővé teszi, hogy családot vagy barátokat is magunkkal vihessünk, bár hosszabb utakra nem ez lesz a kedvenced. Ez inkább városi autó.

Ez egy pragmatikus Suzuki

A számunka szemtelenül olcsó Suzukitól persze ne várjon senki luxust vagy futurisztikus megoldásokat. Autós szépségversenyekre sem érdemes benevezni az S-Presót: itt minden a pragmatikus megközelítés, az egyszerűség és a hatékonyság körül forog. Az S‑Presso ezeket helyezi a középpontba. Igazi minimalista autó, de persze a kellő biztonsági berendezések ebben is megtalálhatók alapból. Ugyanakkor már ebben is van 7 hüvelykes digitális kijelző.

Igazi minimalista a Suzuki S-Presso utastere

Fotó: Suzuki Motor Corporation

Nem túlzás azt állítani, ha akár másfélszeres áron árulnák nálunk a Suzuki S‑Pressót, még úgy is óriási siker lenne.

De egyelőre nincs hír arról, hogy a japánok Európában is forgalmaznák ezt a kis crossovert, amely a korábbi Ignis méretosztálya.

A napokban írt arról az Origo, hogy újra kapható itthon a nagy kedvenc Suzuki-modell, a Jimny.

Az új Suzuki S-Presso

Fotó: Suzuki Motor Corporation

Oldalról sem fest rosszul a Suzuki S-Presso

Fotó: Suzuki Motor Corporation

Sokan választanák itthon is a Suzuki S-Presso, de egyelőre nem tervezik forgalmazni

Fotó: Suzuki Motor Corporation