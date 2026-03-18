Benézett a szerelő az autó motorterébe, olyat látott, amit soha életében – videó

Futótűzként terjed a közösségi médiában egy szerelő videója, akihez nemrégiben vontattak be egy mozgásképtelen autót. Gyors szemrevételezéssel ki is derült, hogy mi a gond: valaki barna cukrot töltött a motorblokkba.

Sőt, nemcsak a motorba jutott a cukorból, hanem az ablakmosó tartályba is, szóval az elkövető biztos, ami biztos alapon minden számára hozzáférhető nyílásba töltött a cukorból. Az nem derült ki a felvételből, hogy pontosan milyen és hány éves autóról van szó, de a javítás (ha egyáltalán lehetséges) meglehetősen drága lesz...

A szerelő videója: