Több százezer forint lett volna a Lambo javítása, így oldotta meg a szerelő fillérekből!

Sokat spórolt egy szerelő annak az ügyfelének, aki egy 2015-ös Aventadort vitt javítása. A tanksapka nem zárt tökéletesen, ezért cserére szorult, amit a gyártó átszámítva 440 ezer forintért oldott volna meg.

A szerelő a tanksapkát megvizsgálva egy FoMoCo-feliratot talált, amiből rögtön valószínűsítette, hogy egy Ford által gyártott alkatrésszel is ki lehet váltani a méregdrága gyárit.

Rövid kutakodás után kiderült, hogy a második generációs Focus tanksapkájának belső része egy az egyben megegyezik az Aventadoréval, 13 ezer forintért tudott rendelni egyet. A tanksapka csilivili külső borítását ezek után már ujjgyakorlat volt cserélni, és kész is volt a javítás.