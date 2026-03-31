Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

autós hír

Több százezer forint lett volna a Lambo javítása, így oldotta meg a szerelő fillérekből!

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
440 ezer forint helyett lényegesen olcsóbb lett egy Lamborghini javítása. Szemfüles volt a szerelő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokat spórolt egy szerelő annak az ügyfelének, aki egy 2015-ös Aventadort vitt javítása. A tanksapka nem zárt tökéletesen, ezért cserére szorult, amit a gyártó átszámítva 440 ezer forintért oldott volna meg.

A szerelő a tanksapkát megvizsgálva egy FoMoCo-feliratot talált, amiből rögtön valószínűsítette, hogy egy Ford által gyártott alkatrésszel is ki lehet váltani a méregdrága gyárit.

Itt vannak a szerelő fotói (a képek lapozhatók):

Lamborghini wanted $1,300 for a gas cap so I fixed it with a $40 Ford Focus cap.
by u/Fixitsteven in Justrolledintotheshop

Rövid kutakodás után kiderült, hogy a második generációs Focus tanksapkájának belső része egy az egyben megegyezik az Aventadoréval, 13 ezer forintért tudott rendelni egyet. A tanksapka csilivili külső borítását ezek után már ujjgyakorlat volt cserélni, és kész is volt a javítás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!