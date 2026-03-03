1900 lóerős szuperautó nyomán jön Európába a Xiaomi

Nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet Xiaomi autógyártó, hogy első kínai márkaként az ő autója került bele a Gran Turismo autós szimulátorba, most pedig itt a folytatás, a kifejezetten a virtuális világ számára készített szuperautó. A Vision GT bemutatójára a barcelonai Mobile World Congress kütyükiállításon keríttetek sort – azért még mindig ez az üzletág dominál a cég életében –, mert ezzel is jelezni akarták az európaiaknak, hogy még az idén piacra lépnek az öreg kontinensen.

Virtuális száguldásra született a Xiaomi Vision Gran Turismo szuperautó

Fotó: Xiaomi

A következő generációs modellek megjelenését előlegezi meg a szuperautó

Ahogy az a virtuális szuperautóknál lenni szokott, a számoknak csak a mérnökök fantáziája szab határt – bár az SU7 Ultra ismeretében olyan messzire nem rugaszkodtak el a valóságtól –, így 1900 lóerős az akkumulátoros-elektromos hajtás rendszerteljesítménye, és trükkös aerodinamika segíti a száguldást. A nagy méretű első koptatótól indulnak az óriási légcsatornák, amik a leszorító-erőt generálják, függőleges vezérsík, aktív oldalsó örvény-generátorok és vezérelt diffúzor is van a fedélzeten. Nyitott kerékjáratok segítségével oldják meg a virtuálisan túlhevülő fékek hűtését.

Ez mind szép és jó, de leginkább csak azokat érdekli-érinti, akik a Gran Turismo 7-esben akarják kipróbálni, mire képes a kínai autóipar úttörője. A nagyközönségnek inkább a letisztult megjelenésre kell figyelnie, ami már a Xiaomi autómárka következő generációs modelljeit előlegezi meg, lásd a menetfényekkel együtt keresztet alkotó fényszórók, körbefutó hátsó lámpa, satöbbi. Az is kérdés, mikor érkeznek ezek a második generációs modellek, egyelőre a kínálat bővítésen dolgozik a Xiaomi következő utcai autója egy több mint 5 méteres szabadidő-autó lesz...

