Egyedülálló olasz szuperautóra lehet licitálni

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Csak egy példány készült a Meccanica Maniero 4700 GT-ből. A maga korában „zárt Cobra"-nak nevezték az olasz szuperautót.
manieromeccanica maniero 4700 gt by michelottiveteránautós hír

A hatvanas években se volt könnyű dolga a gazdagoknak, a paduai Angelo Maniero például megunta, hogy állandóan leér Maserati 3500 GT-jének a kipufogója. Ezt követően megbízta Giovanni Michelotti-t, hogy építsen az elképzelései szerint egy jól használható szuperautót, amihez nem csak pénzt adott, de egy Ford Mustangot is küldött a konstruktőrnek. Az 1967-es Genfi Autószalonon debütált a Meccanica Maniero 4700 GT by Michelotti, amelyre rögtön kapott egy 50 darabos megrendelést a műhely, de Maniero mérnök elzárkózott attól, úgyhogy egyedi darab maradt a csodaszép kupé.

Ford Mustang alapon készült ez a szemrevaló olasz szuperautó - de csak egy példányban.
Csak egy példány készült a zárt Cobrának becézett szuperautóból
Fotó: Broad Arrow Auctions

Mindössze 6421 km-t futott 59 év alatt ez az egyedi szuperautó

Az eredetileg 2743 mm-es tengelytávolságot 2400 mm-re csökkentették, a 4,7 literes V8-as motort 275 lóerősre erősítették, így nem csoda, hogy az autó a „zárt Cobra” becenevet kapta. A futómű és a technika – beleértve a négyfokozatú kézi kapcsolású váltót – maradt nagyszériás, ami könnyű karbantartást eredményezett, a 2+2 személyes kupé felépítmény teljesen egyedi, és olasz autóról lévén szó küllős Borrani felniket használtak. Fabetétek kerültek a műszerfalra, barna bőrrel kárpitozták át a belsőt, a sebességmérőt 320 km/h-ig kalibrált darabra cserélték.

 

A Mecchanica Maniero 4700 GT by Michelotti 52 éven át a Maniero család tulajdonában volt, onnan került 2016-ban mostani gazdájához, aki Belgiumban helyezte azt forgalomba. Idén tavasszal bocsátják árverésre az új kora óta mindössze 6421 km-t futott kupét, amely minden tekintetben eredeti állapotú. Igen, a vegyes sötétkék-világoskék fényezés is az, amit a Michelotti műhelyben felvittek a lemezekre. A Broad Arrow Auctions által az idei Concorso d'Eleganza Villa d'Este rendezvényen megrendezésre kerülő árverésen kínálják eladásra az egyedi kupét, a minimálár nélküli aukción a szakértők 300-400 000 eurós leütési árra számítanak.
 

 

 

 

