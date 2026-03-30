Döbbenet: minden negyedik sofőr rendszeresen mobilozik vezetés közben

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján a telefonhasználat drámai mértékben rontja a sofőrök reakcióidejét: akár 50 százalékkal is lassabban reagálnak a váratlan helyzetekre.

Sok sofőr nem tudja megállni, hogy ne használja a telefonját vezetés közben

Óberling József rendőr ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője szerint már az is komoly kockázatot jelent, ha a vezető csak néhány másodpercre leveszi a szemét az útról. Nem véletlen, hogy a mobilhoz köthető balesetek jelentős része a használat megkezdésétől számított három másodpercen belül történik.

A számok önmagukért beszélnek: 90 km/órás tempónál egy hat másodperces üzenetváltás alatt az autó mintegy 150 métert tesz meg „vakon”.

Városban, 50 km/óránál már egyetlen másodperc figyelemkiesés is 14 méter kontroll nélküli haladást jelent. Ez az a távolság, amelyen bármi megtörténhet.

Tegyük le a telefont az autóban

A probléma súlyát felismerve a One Magyarország és az ORFK közös kampányt indított. A cél nem a technológia démonizálása, hanem a tudatos használat előtérbe helyezése. Hiszen a mobiltelefon mára életünk szerves része lett – de nem minden helyzetben van helye. A kezdeményezés különlegessége, hogy nemcsak az autósokat szólítja meg.

Gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek is célkeresztbe kerülnek, hiszen a figyelemelvonás minden közlekedőt veszélyeztet.

A kampány egyszerű, mégis erőteljes gondolatot közvetít: nincs olyan üzenet, amely megérné az életünket vagy mások biztonságát. Az igazi döntés nem az, hogy használjuk-e a telefonunkat – hanem az, hogy mikor tesszük le.

Az Origo a közelmúltban arról írt, miért büntetnek a rendőrök vezetés közben.