Erre nincsenek szavak: példa nélküli ostobaságot csinált egy sofőr az M1-esen! – videó

Ritkán látható jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera az M1-esen. Egy sofőr fogta magát, és önkényesen áthajtott a terelés túloldalára.
Az M1-es autópálya bővítése miatt kialakított terelés egyébként is sokszor okoz veszélyes pillanatokat, de amikor éppen nyugodtan csordogál a forgalom, valaki akkor is képes gondoskodni életveszélyről.

A Bpiautosok.hu egyik olvasója Budapest felé közlekedett a pályán, amikor megállt előtte egy tréleres. A sofőr kiszállt, majd elkezdte rendezgetni a terelőelemeket, hogy át tudjon hajtani a terelés túloldalára, a pillanatnyilag gyorsabbnak tűnő sávba.

Vajon volt értelme áthajtani a terelés túloldalára?

Nem sokkal távolabb a sáv bedugult, vagyis a kockázatos és szabálytalan manőver teljesen felesleges volt. A videó második részében egy egészen különös kanyarodás látható Kecskeméten, ami szintén értelmetlen volt.

 

