Újabb botrány: majdnem megölte a tulajdonosát egy önvezető Tesla – videó

Önvezető módba kapcsolt autó okozott balesetet egy vasúti átjárónál. Vizsgálat indult a Tesla ellen.
Kínos baleset felvételét tette közzé egy Tesla-tulajdonos, aki önvezető módban (FSD) használta az autóját. Egy sorompóval védett vasúti átjáróhoz közelített, az autó azonban nem lassított, hanem az akadályt nem észlelve behajtott az átjáróba, miközben a vonat már nem volt messze. A tulajdonos szerint "majdnem megölte" az autója.

Mint kiderült, az eset nem egyedi, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság már vizsgálatot is indított a Tesla ellen. Az FSD működésével kapcsolatban már tavaly októberben elindult az eljárás, hasonló, vasúti átjárós hibáról már legalább negyven jelzés érkezett a hatósághoz.

Akkor most a Tesla önvezető vagy nem?

A Tesla továbbra is azt kommunikálja, hogy autói "teljes önvezetésre" képesek, valójában azonban csak asszisztens rendszerről (Level 2) van szó, amely folyamatos emberi felügyeletet igényel(ne). Ilyen esetekben a sofőrnek érzékelnie kellene a veszélyt és be kellene avatkozni a vezetésbe, akkor is, ha a Tesla névválasztásáról már korábban megállapították, hogy megtévesztő.

 

