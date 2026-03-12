Újabb botrány: majdnem megölte a tulajdonosát egy önvezető Tesla – videó

Kínos baleset felvételét tette közzé egy Tesla-tulajdonos, aki önvezető módban (FSD) használta az autóját. Egy sorompóval védett vasúti átjáróhoz közelített, az autó azonban nem lassított, hanem az akadályt nem észlelve behajtott az átjáróba, miközben a vonat már nem volt messze. A tulajdonos szerint "majdnem megölte" az autója.

“Tesla FSD almost killed me today”



Watch @Tesla FSD smash through a railroad crossing barrier at 23mph as a train approaches!@ElonMusk your defective software is putting innocent lives at risk. FSD should be banned from public roads. pic.twitter.com/1oKtkL0vXr — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) March 9, 2026

Mint kiderült, az eset nem egyedi, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság már vizsgálatot is indított a Tesla ellen. Az FSD működésével kapcsolatban már tavaly októberben elindult az eljárás, hasonló, vasúti átjárós hibáról már legalább negyven jelzés érkezett a hatósághoz.

Akkor most a Tesla önvezető vagy nem?

A Tesla továbbra is azt kommunikálja, hogy autói "teljes önvezetésre" képesek, valójában azonban csak asszisztens rendszerről (Level 2) van szó, amely folyamatos emberi felügyeletet igényel(ne). Ilyen esetekben a sofőrnek érzékelnie kellene a veszélyt és be kellene avatkozni a vezetésbe, akkor is, ha a Tesla névválasztásáról már korábban megállapították, hogy megtévesztő.