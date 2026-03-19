Több ezer autó bukik meg a műszaki vizsgán egy pitiáner hiba miatt

A hibás ablakmosó-fúvóka miatt Nagy-Britanniában 216 388 autó bukott meg a műszaki vizsgán (MOT), ami azt jelenti, hogy naponta 592 problémás autót találtak a vizsgabiztosok. Ez alapján sejthető, hogy a tulajdonosok nincsenek tisztában azzal, hogy ez az apró, de mégis nagyon fontos felszerelés is kulcsfontosságú a műszaki megfelelőség tekintetében. Az eBay kifejezetten e témában végzett kutatása szerint az autósok 26%-a nem volt tisztában azzal, hogy az ablakmosó-fúvóka is bukási ok lehet.

Bukáshoz vezet műszaki vizsgán a nem vagy rosszul működő ablakmosó

Fotó: Autó-Motor

Sokan nincsenek tisztában azzal, mit vizsgálnak a műszaki vizsgán

A szélvédőmosó-fúvókák fontos biztonsági felszerelésnek számítanak, hiszen azok (és az ablaktörlők) segítségével lehet szükség esetén letisztítani a koszos szélvédőt, ezzel helyreállítva a látómezőt. Ennek ellenére a megkérdezett autósok 13%-a bevallotta, hogy soha nem foglalkozik a fúvókákkal, 21%-uk pedig csak a műszaki vizsga miatt törődik velük. Az autósok 69%-a vallotta úgy, hogy nem tud/nem mer hozzányúlni az ablakmosó-fúvókákhoz. A brit Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) hivatal által közölt számok alapján a rosszul beállított ablakmosó-fúvókák 29 405 esetben vezettek bukáshoz (az autósok 62%-a nem tudja, hogyan kell beállítani a sugárt), a többi esetben részben/egészben nem működött a mosó.