Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lelőttek egy repülőgépet a Közel-Keleten

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

műszaki vizsgán

Több ezer autó bukik meg a műszaki vizsgán egy pitiáner hiba miatt

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos biztonsági felszerelés az ablakmosó. A nem vagy rosszul spriccelő fúvóka miatt tavaly több mint 200 000 autó bukott a műszaki vizsgán.
műszaki vizsgándvsaautós hír

A hibás ablakmosó-fúvóka miatt Nagy-Britanniában 216 388 autó bukott meg a műszaki vizsgán (MOT), ami azt jelenti, hogy naponta 592 problémás autót találtak a vizsgabiztosok. Ez alapján sejthető, hogy a tulajdonosok nincsenek tisztában azzal, hogy ez az apró, de mégis nagyon fontos felszerelés is kulcsfontosságú a műszaki megfelelőség tekintetében. Az eBay kifejezetten e témában végzett kutatása szerint az autósok 26%-a nem volt tisztában azzal, hogy az ablakmosó-fúvóka is bukási ok lehet.

Műszaki vizsgán nézik az ablakmosót is - amit sokan elfelejtenek.
Bukáshoz vezet műszaki vizsgán a nem vagy rosszul működő ablakmosó
Fotó: Autó-Motor

Sokan nincsenek tisztában azzal, mit vizsgálnak a műszaki vizsgán

A szélvédőmosó-fúvókák fontos biztonsági felszerelésnek számítanak, hiszen azok (és az ablaktörlők) segítségével lehet szükség esetén letisztítani a koszos szélvédőt, ezzel helyreállítva a látómezőt. Ennek ellenére a megkérdezett autósok 13%-a bevallotta, hogy soha nem foglalkozik a fúvókákkal, 21%-uk pedig csak a műszaki vizsga miatt törődik velük. Az autósok 69%-a vallotta úgy, hogy nem tud/nem mer hozzányúlni az ablakmosó-fúvókákhoz. A brit Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) hivatal által közölt számok alapján a rosszul beállított ablakmosó-fúvókák 29 405 esetben vezettek bukáshoz (az autósok 62%-a nem tudja, hogyan kell beállítani a sugárt), a többi esetben részben/egészben nem működött a mosó.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!