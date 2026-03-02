Tesztelés közben bukott le az új Toyota Celica – videó

Hírlevél
Tesztelés közben bukott le az új Toyota Celica

Sokak kíváncsiságát felkelti, amikor egy álcázott autó bukkant fel az utakon. A Toyota új sportautója, a Celica tesztelés közben bukott le Portugáliában, ezzel egyértelművé vált a japán márka legendás sportmodelljének visszatérése.
Most már biztos, visszatér a Toyota Celica. A japán cég ugyanis titkos tesztelés közben bukott le legendás sportmodelljének prototípusával Portugáliában. A murvás szakaszon száguldó, piros-fekete-fehér mintás fóliába csomagolt autó első pillantásra is komoly technikát sejtet.

Fotó: RallyeSport, Marcio Pereira

Szélesített kerékjárati ívek, agresszív lökhárítók, hangsúlyos hátsó szárny és mély, öblös kipufogóhang – a látvány és a hangzás együtt elég meggyőző. A szakértők szerint a fejlesztés már előrehaladott állapotban lehet, hiszen az autó kifejezetten versenykörülmények között futotta köreit.

Leválthatja a Toyota a GR Yaris WRC-t

A kilencvenes évek ralivilágának ikonikus típusa hosszú idő után térhet vissza, méghozzá modern köntösben. Az új szabályrendszer a rali-világbajnokságon nagyobb szabadságot ad a gyártóknak a karosszéria kialakításában, így reális esély mutatkozik arra, hogy egy karakteres, kupéformájú modell váltsa a jelenlegi versenygépet, a GR Yaris WRC-t. A prototípus arányai – a hosszabb tengelytáv és a lapos tetőív – is ebbe az irányba mutatnak. 

Bár a gyártó hivatalosan még nem erősítette meg, hogy valóban az új Celicát tesztelte, a rajongók már most biztosra veszik a visszatérést. 

Fotó: RallyeSport, Marcio Pereira

A több mint 50 éves történet, a sportos múlt, a ralis örökség és a jelenlegi GR-modellek sikere logikus lépést vetítenek előre: a Toyota ismét ikonikus kupéval erősítheti kínálatát. Ha a projekt zöld utat kap, az utcai változat akár 400 lóerő körüli teljesítménnyel is érkezhet, miközben a versenyverzió a világbajnoki mezőnyben bizonyíthat.

 

 

 

