Tesztelés közben bukott le az új Toyota Celica – videó

Most már biztos, visszatér a Toyota Celica. A japán cég ugyanis titkos tesztelés közben bukott le legendás sportmodelljének prototípusával Portugáliában. A murvás szakaszon száguldó, piros-fekete-fehér mintás fóliába csomagolt autó első pillantásra is komoly technikát sejtet.

Murván száguldozott Portugáliában a Toyota Celica prototípusa

Fotó: RallyeSport, Marcio Pereira

Szélesített kerékjárati ívek, agresszív lökhárítók, hangsúlyos hátsó szárny és mély, öblös kipufogóhang – a látvány és a hangzás együtt elég meggyőző. A szakértők szerint a fejlesztés már előrehaladott állapotban lehet, hiszen az autó kifejezetten versenykörülmények között futotta köreit.

Leválthatja a Toyota a GR Yaris WRC-t

A kilencvenes évek ralivilágának ikonikus típusa hosszú idő után térhet vissza, méghozzá modern köntösben. Az új szabályrendszer a rali-világbajnokságon nagyobb szabadságot ad a gyártóknak a karosszéria kialakításában, így reális esély mutatkozik arra, hogy egy karakteres, kupéformájú modell váltsa a jelenlegi versenygépet, a GR Yaris WRC-t. A prototípus arányai – a hosszabb tengelytáv és a lapos tetőív – is ebbe az irányba mutatnak.

Bár a gyártó hivatalosan még nem erősítette meg, hogy valóban az új Celicát tesztelte, a rajongók már most biztosra veszik a visszatérést.

A Toyota Celica évekig meghatározó szereplője volt a rali-világbajnokságnak

Fotó: RallyeSport, Marcio Pereira

A több mint 50 éves történet, a sportos múlt, a ralis örökség és a jelenlegi GR-modellek sikere logikus lépést vetítenek előre: a Toyota ismét ikonikus kupéval erősítheti kínálatát. Ha a projekt zöld utat kap, az utcai változat akár 400 lóerő körüli teljesítménnyel is érkezhet, miközben a versenyverzió a világbajnoki mezőnyben bizonyíthat.