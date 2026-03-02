Ezek megőrültek? – terepjárót csináltak egy sportkocsiból

A Toyota GR86-ot eddig leginkább a hátsókerék-meghajtású kupék legendás világába soroltuk – precíz ívvezetés, gyorsulás és élvezetes kanyarodás volt a legfőbb erénye. Most azonban a japán Kuhl Racing tuningcég kreatív mérnökei úgy döntöttek, ezt a receptet kicsit megfűszerezik egy jó adag rali-szellemmel. A végeredmény a Kuhl Outroad néven futó variáns lett, amelyről első pillantásra is látszik: ez nem egy átlagos GR86-átalakítás.

Sportkocsiból könnyű terepező: elkészült a Toyota GR86 Outroad

Fotó: Kuhl Racing

A terepesített sportkocsin a karosszéria 25 milliméterrel szélesebb sárvédőket kapott, amelyek nemcsak agresszívebb megjelenést kölcsönöznek, hanem extra leszorítóerőt és védelmet is adnak a kocsiknak terepezés közben. A külső felszerelések között egyedi alsó védőlemezek, első-hátsó kengururács, robusztus küszöbtoldatok, tetőcsomagtartó pótkerékkel és LED fényszórófallal, valamint masszív hátsó szárny is szerepel.

A terepesített Toyota GR86 nem vesztette el karakterét

De nem álltak meg a látványos részleteknél: a hasmagasságot is jelentősen növelték. Az átalakított futómű 7,6 centiméterrel ülteti feljebb az autót a gyári 13 centihez képest, és ha ez sem lenne elég, opcionálisan hidraulikus emelőrendszer is kérhető, ami akár 11,6 centivel emeli még tovább a kétajtós sportkupét.

Ez már bőven alkalmassá teszi könnyebb terepre, földútra vagy murvás szakaszokra való száguldásra, miközben a merevebb versenylengéscsillapítók és a nagy teljesítményű fékrendszer gondoskodik arról, hogy a GR86-os még ne veszítse el sportautós karakterét.

A Toyota GR86 motorterében is izgalmas fejlesztések történtek: opcionális turbófeltöltővel a 2,4 literes, négyhengeres boxermotor teljesítményét nagyjából 50 lóerővel növelték meg, így a menetteljesítmények is komolyabb élményt kínálnak. A GReddy feltöltővel és a hatalmas sportlégszűrővel a 2,4 literes, négyhengeres boxermotor közel 290 lóerőt produkál, ami sokat javít a gyárilag sem rossz (gyorsulás 0-100 km/h-ra: 6,3 mp, végsebesség: 226 km/h) menetteljesítményeken. Arányaiban még többet nőtt a nyomaték: 250 Nm helyett már 390 Nm-rel gazdálkodhat a sofőr, ráadásul a korábbinál jóval kisebb (3700 helyett 2000) fordulatszám mellett, ami ideális a terepes dinamikához.