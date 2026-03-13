Telefonnal nyílik és indul ez a japán autó – már meg sem lepődünk

Az új Toyota RAV4 bemutatásakor a figyelem elsősorban a friss formavilágra és az új technológiai megoldásokra irányult.

A RAV4 a Toyota egyik legnépszerűbb modellje

Fotó: Toyota Motor Co.

Azóta azonban sorra derülnek ki azok a részletek, amelyek igazán különlegessé teszik az autót. Ilyen az új Arene infotainment rendszer is, amely a korábbinál jóval szorosabban integrálja az okoseszközöket az autó működésébe.

A rendszer egyik érdekes lehetősége, hogy a telefon – vagy akár egy okosóra – digitális kulcsként használható.

A megoldás az eszközökben található NFC (Near Field Communication) technológiára épül: amikor a felhasználó a jármű közelébe ér, a rendszer azonosítja a készüléket, és engedélyezi a központi zár nyitását, valamint a motor indítását. Ez kényelmes megoldás, de igazán akkor lehet óriási segítség, ha valahol elhagytuk a slusszkulcsot.

Net nélkül is működik a Toyota újdonsága

A japán autógyártó híres arról, hogy csak alapos fejlesztés után vezet be új megoldásokat. Most is így tett.

Az új digitális kulcs közvetlenül kommunikál az autóval, így adatkapcsolat, tehát internet nélkül is működik.

A funkció elérhetősége a felszereltségtől, a telefon típusától és a Toyota Remote Connect szolgáltatás aktiválásától függ, amely egyes piacokon előfizetéshez kötött lehet.

Elég egy okostelefon, hogy kinyissuk a Toyota RAV4-et

Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

A megoldás azonban jól mutatja, merre tart az autóipar: a jövőben egyetlen okoseszköz válthatja ki a kulcsot, a távirányítót és számos egyéb funkciót is. Arról egyelőre nincs hír, hogy nálunk mikor lesz elérhető a szolgáltatás, s mennyibe fog kerülni, de rendelni már lehet az új RAV4-et.