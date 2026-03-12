Felfogni is nehéz, de igaz: ennyiszer büntették meg a gyorshajtások királyát

Szó szerint sportot űz a gyorshajtásból egy autós New Yorkban, őt egyetlen traffipax sem lassíthatja le. A város által közzétett toplista szerint az első helyezettet, egy 2023-as Audi A6-os sofőrjét már több mint ezer alkalommal mérték be 2023 közepe óta, ami összesen 63 ezer dollár (21 millió forint) bírságot jelentett számára.

Jogosítványa még annak ellenére van, hogy 2024-ben ugyanez az autó került az első helyre a legnagyobb sebességtúllépések listáján is, vagyis a sofőr személyében komoly közlekedésbiztonsági kockázatról van szó.

Ér bármit egy iskola környékén kihelyezett traffipax?

A New York-i autósok egy része az iskolák környékén elhelyezett sebességmérőknél sem lassít. A toplista első tíz helyezettje átlagosan 177 bírságot gyűjtött össze ezekben a zónákban tavaly, a kategória "megnyeréséhez" 259 bírság kellett.