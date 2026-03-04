Tudta, hogy ez a motor egyik legolcsóbb, de legfontosabb alkatrésze?

Cserélni kell a vezérlést - hangzik olykor a szerelőműhelyek egyik "szitokszava", minek következtében rögtön a szívéhez és a pénztárcájához kap az autós. Pedig nincs másról szó, minthogy a szelepműködést időzítő vezérműláncnak is lejár olykor az üzemórája, ilyenkor jön az elengedhetetlen csere. Patent kis szemléltető videó arról, miként kígyózik a vezérműlánc és a feszítő profiloknak mi is a feladatuk.

Egyben kell leváltani!

A vezérműtengelyek és a primer tengely lánckerekei között tekereg a vezérműlánc, annak megfelelő "lógásáért" a láncvezető- és feszítő profilok felelősek. Ezek közül a mozgó feszítőtestet egy rugós patron nyomja a lánchoz - ahogy nyúlik és lazul a lánc, a rugó úgy enged vissza. A túlságosan nagy láncnyúlás és az említett profilok kopása idézheti elő a jelentős motorkárosodással járó vezérlés-átfordulást. Ezt senki ne várja meg, mert költséges mulatság lesz a javítás!