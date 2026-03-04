Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
apollo tyres

Új fejlesztőközpont segíti a gyöngyöshalászi óriás munkáját

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Saját téli fejlesztőközpontot nyitott az Apollo Tyres Finnországban. Jobb téli és négyévszakos gumikat ígérnek gyorsabb munkavégzéssel együtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
apollo tyrestéliguminégyévszakosvredesteinautós hír

Gyöngyöshalászon működik az indiai Apollo Tyres gyára, ahol az Apollo és Vredestein márkájú gumikat készítik. A téli és négyévszakos abroncsok fejlesztéséhez eddig is Skandináviában teszteltek, azonban más cégektől béreltek megfelelő létesítményt, ami korlátozta az elvégezhető mérések számát. Ez most megváltozik annak köszönhetően, hogy február 24-én hivatalosan is átadták a cég saját északi fejlesztőközpontját, amelyet az autóipari teszteléssel foglalkozó UTAC-vel közösen készítettek.

A bérmunka után házon belül végzi a sarkvidéki gumitesztelést az Apollo Tyres.
Többet tesztelnek téli és négyévszakos gumikat az Apollo és Vredestein márkák számára
Fotó: Apollo Tyres

Gyorsabb fejlesztőmunkát és jobb gumikat eredményez az új tesztközpont

A kifejezetten a modern abroncsfejlesztés követelményeire készített létesítményben dedikált havas és jeges tesztpályák állnak a fejlesztőmérnökök rendelkezésére, ahol a legmodernebb mérőműszereket lehet használni – felkészültek a jövőbeli követelmények (gumipor-kibocsátás) vizsgálatára is. Annak köszönhetően, hogy egy helyen és időbeli korlátok nélkül zajlik a téli és négyévszakos abroncsok fejlesztése, egyszerűsödik a logisztika, felgyorsul a fejlesztőmunka a sokszor megismételhető próbákkal. 
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!