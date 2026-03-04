Új fejlesztőközpont segíti a gyöngyöshalászi óriás munkáját

Gyöngyöshalászon működik az indiai Apollo Tyres gyára, ahol az Apollo és Vredestein márkájú gumikat készítik. A téli és négyévszakos abroncsok fejlesztéséhez eddig is Skandináviában teszteltek, azonban más cégektől béreltek megfelelő létesítményt, ami korlátozta az elvégezhető mérések számát. Ez most megváltozik annak köszönhetően, hogy február 24-én hivatalosan is átadták a cég saját északi fejlesztőközpontját, amelyet az autóipari teszteléssel foglalkozó UTAC-vel közösen készítettek.

Többet tesztelnek téli és négyévszakos gumikat az Apollo és Vredestein márkák számára

Fotó: Apollo Tyres

Gyorsabb fejlesztőmunkát és jobb gumikat eredményez az új tesztközpont

A kifejezetten a modern abroncsfejlesztés követelményeire készített létesítményben dedikált havas és jeges tesztpályák állnak a fejlesztőmérnökök rendelkezésére, ahol a legmodernebb mérőműszereket lehet használni – felkészültek a jövőbeli követelmények (gumipor-kibocsátás) vizsgálatára is. Annak köszönhetően, hogy egy helyen és időbeli korlátok nélkül zajlik a téli és négyévszakos abroncsok fejlesztése, egyszerűsödik a logisztika, felgyorsul a fejlesztőmunka a sokszor megismételhető próbákkal.

