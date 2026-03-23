opel

Új stratégia az Opelnél, ugrás az ismeretlenbe

Visszatér a motorsport élvonalába az Opel. Legalább négy éven át indulnak a Formula E világbajnokságban.
A Rali-világbajnokságban és a DTM-ben elért sikerek után az Opel az utóbbi években a rali utánpótlás-nevelésre koncentrált, amelynek részeként az első elektromos bajnokságot is életre hívták 2021-ben. Most bejelentették, hogy a 2027-es évadtól kezdve legalább 4 éven át a Formula E világbajnokságban is indul a német márka, ezzel is erősítve a villanymotoros motorsport iránti elkötelezettségét. Annak ellenére, hogy az utcai autóknál kitartanak a multienergiás megközelítés mellett.

2027-től 4 éven indul a Formula E világbajnokságban az Opel.
Az utcai autóknál multienergiás megközelítést alkalmaz az Opel, a versenysportban az elektromos szériákat támogatja
A DS örökébe lép a Formula E szériában az Opel GSE csapat

Az Opel GSE Formula E Team a jövőben inkább a vitorlás-versenyekre koncentráló DS helyét veszi át, a Gen4 versenyautó fejlesztését (hajtás és a szoftver) a német csapat irányítja a Stellantis Motorsporton belül. Az aktuálishoz képest 340 lóerővel magasabb, 816 lóerős csúcsteljesítmény jellemzi az immár állandó összkerékhajtású versenyautót, a fékenergia-visszatermelés mértékét 700 kW-ra emelik.

 

 

