Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

vasúti átjáró

Lesben álltak a rendőrök, százezerre büntették az arcátlan taxist - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokba került egy taxisnak a sietség. A vasúti átjáró tilos jelzésén áthajtókat büntették Kőbányán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vasúti átjáróautós hírrendőrség

A X. kerületi Kőér utcai vasúti átjárónál tartottak ellenőrzést a fővárosi rendőrök február 24-én. Az akció során négy sofőr hajtott át a vasúti síneken a tilos jelzés ellenére.

A legkirívóbb eset azé a taxisé volt, aki az előtte szabályosan megálló autót kikerülve hajtott át a piroson - a rutinosnak tűnő mozgása alapján nem először spórolhatott így időt. A szabályszegésekért fejenként százezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség a jövőben is rendszeresen tart majd hasonló ellenőrzéseket.

Ezt művelte a taxis a vasúti átjárónál:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!