Lesben álltak a rendőrök, százezerre büntették az arcátlan taxist - videó

A X. kerületi Kőér utcai vasúti átjárónál tartottak ellenőrzést a fővárosi rendőrök február 24-én. Az akció során négy sofőr hajtott át a vasúti síneken a tilos jelzés ellenére.

A legkirívóbb eset azé a taxisé volt, aki az előtte szabályosan megálló autót kikerülve hajtott át a piroson - a rutinosnak tűnő mozgása alapján nem először spórolhatott így időt. A szabályszegésekért fejenként százezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség a jövőben is rendszeresen tart majd hasonló ellenőrzéseket.

Ezt művelte a taxis a vasúti átjárónál: