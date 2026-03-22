Kis test, nagy élvezet – mindenből lehet versenyautó

A motorsport nemcsak veszélyes, de egyben drága hobbi is. A versenyautók ára a jelentős mértékű kézi munka miatt alaphangon 40-50 ezer euró lehet, komolyabb technikával a 100 000 euró is könnyen megvan. A Daihatsu azonban most felrúgja a konvenciókat, és piacra dobták a kei-kategóriás Mira e:S alapján épített versenyautót. A kiindulási alapot jelentő autóhoz képest (992 200 jen, 2,14 millió Ft) ugyan megtriplázták a vételárat (3 057 549 jen, 6,6 millió Ft), de még így is nagyon kedvező a bekerülési költség.

Becsövezett, rendszámos versenyautót adnak 6,6 millióért

Rendszámos a Daihatsu versenyautó, több szakágban is használható

A D-Sport műhely végzi az átalakítást, minimálisra csökkentve a módosításokat. Például bukókeretet építenek be, de azt úgy alakították ki, hogy megtartják a 4 ülőhelyet, így érvényben maradt az autó típusbizonyítványa, és gond nélkül használható rendszámmal közúton. Lényegi változás, hogy amíg a normál Mira csak fokozatmentes automatikus váltóval készül, a versenyautóba ötfokozatú, kézi kapcsolású váltót építenek be, amibe még részlegesen önzáró differenciálmű is kerül, a motorhoz nem nyúlnak (0,66 literes turbó, 64 LE), de kicserélik a motorvezérlést, hogy az új váltó ne okozzon gondot. Opcionális a Recaro kagylóülés, a verseny-fékbetétek, a sportfutómű – mindenki a saját igényeinek/szakágának (pályaautó, rali...) megfelelő versenyautót tudja megépíteni. A tervekben 100 darab Daihatsu Mira e:S D-Sport Racing építése szerepel, az ügyfeleknek arra is lehetősége van, hogy a versenyistálló saját versenypályáján, a saját autójukkal szerezzék az autóversenyző-jogosítványukat.

