Új kötelező tartozék jön az autókba – ezt önnek is tudnia kell!

Az EU célja a Vision Zero program keretében, hogy 2030-ra (a kiindulási alapot jelentő 2020-hoz képest) megfelezzék a a halálos áldozatok számát, és 2050-re már ne legyen halálos áldozattal járó közlekedési baleset az utakon. Ennek érdekében folyamatosan szigorítják a járművekkel szemben támasztott biztonsági elvárásokat, amelyek közül az egyik leglátványosabb 2026 júliusától kötelező: a vészfékezés-jelző funkció miatt villogó féklámpákkal találkozhatunk az utakon.

Kitűnik a folyamatosan világító féklámpák tömegéből a vészfékezésre utaló villogó fény

Javítja a reakcióidőt a vészfékezés-jelző villogás

Amíg korábban az autógyártóra hagyták, foglalkozik-e a hátul érkező számára extra információt nyújtó megoldással – jellemzően a vészvillogót kapcsolták be erős fékezésnél –, 2026 júliusától kötelező lesz az EU területén eladott új autókban az erős fékezésnél villogó féklámpa. A meglévő autókat nem kell átalakítani (persze ha szoftverfrissítéssel megoldható, azokon is megjelenhet) az új jogszabálynak megfelelően, az csak az új járműveknél kötelező. A villogást jobban érzékeli az ember a folyamatosan világító piros fénynél, például autópályán hirtelen torlódásnál is feltűnő a folyamatosan világító féklámpák közötti villogás, ami fokozott veszélyhelyzetre utal. Ennek láttán a hátul érkező hamarabb el tudja kezdeni a saját reakcióját, azaz lassítását.

