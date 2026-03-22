Sarlatánok, nyelvi és földrajzi távolság nehezíti a veterán autók elektromos átépítését

A veterán autók modernizálása során nem csak belső égésű motorokat lehet beépíteni, de ma már elmondhatjuk, hogy komoly múltja van az akkumulátoros-elektromos átépítéseknek is. Aki valami hasonlóba akarna belevágni, annak a keresők jellemzően kínai webáruházakat dobnak fel, ahol meglepően olcsón találja az ajánlatokat. Az egyszerűség kedvéért vegyük alapul az egyik legnagyobb darabszámban létező, világszerte szeretett VW Bogár példáját, amihez 219 átépítőkészletet találni az Alibaba webáruházban. És ezzel meg is érkeztünk a buktatókhoz.

A gyár az e-Up! technikáját pakolta be a veterán Bogár karosszériája alá - ennél azért egyszerűbben is meg a dolog

Nem egyszerű mutatvány a veterán autó elektromos átépítése

Kezdjük azzal, hogy noha kifejezetten VW Bogárhoz keres az ember átalakítókészletet, golfautó-technikától a kis traktorokon át pickupokig kapja az ember az ajánlatokat. Az se segít, ha megnyitja a fénykép alapján legalább a klasszikus Bogárhoz köthető ajánlatokat, mert készletként hirdetnek egyszerű hajtómotort mindenféle sallang nélkül, pár ajánlattal odébb meg a fékszervó működéséhez elengedhetetlen elektromos vákuumpumpa is benne van az árban – az árkülönbség hússzoros! Arról nem is beszélve, hogy merev hátsó hidat akarnak küldeni hajtómotorral, de arra már nem térnek ki, hogyan építi be azt az ember a váltóhoz csatlakozó lengőtengelyes gyári konstrukció helyére. Jellemzően akkumulátor sincs a készletekben, annak a beszerzését az ügyfélre/átépítőre bízzák, az ahhoz szükséges fedélzeti töltőt se számolják bele az összegbe. Aztán olyan ajánlatot is találni, amelynél azzal indul a leírás, hogy ők valójában orvosi felszereléseket árulnak, csak azokat nem lehet így hirdetni a webáruházban...

A felkínált hajtómotorok teljesítménye 5 kW-ról indul és egészen 200 kW-ig tart, gyárilag 18-55 kW közötti motorokkal jött az évek során a VW Bogár. Előbbi karcsú, utóbbi már túlzás a gyári fékrendszer és felfüggesztés ismeretében. De még ha sikerül is valamilyen úton-módon megfelelő készletet letárgyalni a több ezer kilométeres távolság és a nyelvi nehézségek ellenére, még mindig van két nagy probléma: az átépítés megvalósítása, majd annak legalizálása. Előbbi még rutinos autószerelőnek is komoly feladatot jelent, piaci áron meg a többszörösét fizeti az ember az „olcsó” készlet árának. A hatóságok megfelelő dokumentációt követelnek meg, kezdve a felhasznált műszaki berendezések tulajdonságairól, az átépítés minőségéről, az átalakított autóról – nem lesz-e veszélyesebb a megváltozott tömegeloszlás miatt a vezethetőség. Szóval aki villanymotorral akarja tovább élvezni veterán autóját, könnyen lehet, hogy jobban jár, ha az EU-ban többfelé elérhető, akár reverzibilis átalakításokkal foglalkozik, amelyek ugyan drágábbnak tűnnek a kínai átalakítókészletnél (jó eséllyel ők is onnan szerzik be a technikát), de a legalizálás terén már elvégezték a munkát, így akár olcsóbban is lehet a bekerülési költség.

