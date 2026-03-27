Videón a New York-i repülőbaleset, durva részletek derültek ki!

Mint ismert, március 22-én, nem sokkal éjfél előtt a leszállópályán ütközött egy tűzoltóautóval az Air Canada Montrealból New Yorkba érkező járata. A sajnálatos balesetben a gép két pilótája életét vesztette, és mintegy 40 főt vittek kórházban sérüléseik miatt.

Nem tudtak kommunikálni!

Az elmúlt napokban fény derült a nem mindennapi ütközés elsődleges okaira, ezt a nyomozóhatóságok hozták nyilvánosságra. A gép pilótái megkapták a LaGuardia reptér légi irányításától a landolási pozíciót és pályát, ekkor azonban még a toronyban sem tudta senki, hogy időközben egy United géphez riasztották a tűzoltóegységeket (füstszag miatt). A reptéri bázisról vonuló tűzoltók útja keresztezte a leszállópályát, ám az irányítók hiába próbálták megállásra kényszeríteni a tűzoltókat, a helymeghatározó transzponder hiánya miatt azt sem tudták, hogy pontosan merre vonulnak. A gép a landolás fékfázisában ütközött a balról érkező egység első autójával – a videón ez az eseménysor látható. A torony és a gép irányítói közötti rádiókapcsolatot azóta nyilvánossá tették – a sajnálatos és elgondolkodtató tragédia tényét azonban már nem lehet megváltoztatni.