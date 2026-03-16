Amíg lassú a töltés, nem lopják a villanyautókat

Németországban emelkedik az autólopások száma, de van egy olyan szegmens, amelynek tulajdonosai nyugodt(abb)an alhatnak: a villanyautó-lopások száma elenyésző. A Sachseni Bűnügyi Rendőrségen működő, az autólopásokkal foglalkozó Soko Kfz vezetője, Hennig Hauswald a német Bild újságnak elmondta, hogy az autótolvajok számára nem praktikus a villanyautó, mert nincs idejük megvárni a töltéshez szükséges 30-40 percet.

Nincs kereslet a villanyautókra alkatrészként, problémás velük a menekülés - nem is lopják őket

Lassan lehet külföldre vinni az ellopott villanyautókat

Ehhez tudni kell, hogy Németországban jellemzően az ellopott autókkal azonnal külföldre távoznak, jellemzően keleti irányba, és mire a tulajdonos észreveszi a lopást és kiadják a rendőrségi körözést, az autó már határon túl tartózkodik. Amíg benzines vagy dízel autóknál az akár több száz kilométeres menekülések könnyen kivitelezhetőek, addig villanyautóknál a töltési várakozás növeli a lebukás kockázatát. Németországon belül igaz az, ami amúgy Európára is jellemző: amíg nyugatra sok a villanyautó és a töltőoszlop is, ahogy haladunk keletre, egyre kevesebb lesz a potenciális célpont és ritkább a töltőhálózat. Ráadásként jellemzően alkatrésznek lopják az autókat, a villanyautók pedig még fiatalok és nincs belőlük elég ahhoz, hogy számottevő kereslet legyen rájuk emiatt. Ellentétben az öregebb német prémiumautókkal, amelyek alkatrészeire megvan a kereslet Németországtól keletre...

