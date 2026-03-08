Hírlevél
volga

Kínaiak támaszthatják fel a legendás Volga márkát

A pár évvel ezelőtti nagy bejelentésből nem lett semmi, a tervek sorra meghiúsultak, eddig nem sikerült feltámasztani a legendás orosz autómárkát, s már a kínai partner is kiszállt az üzletből. Ám úgy tűnik, mégis van remény, egy másik kínai autógyártó élesztheti újra a szovjet autógyártás koronaékszerét, és ismét készülhetnek Volga gépkocsik.
Lassan két év telt el azóta, hogy Oroszországban ünnepélyesen bejelentették a legendás Volga márka feltámasztását. A cél világos volt: a nyugati autógyártók kivonulása után hazai zászlóshajóval betölteni az űrt, és évente akár százezer új Volgát gyártani. Azonban végül egyetlen új Volga sem került kereskedelmi forgalomba, és a projekt ma inkább tűnik politikai szimbólumnak, mint működő autóipari programnak.

Pár éve már be is mutattak három új Volga modellt, de végül ezekből nem lett semmi
Fotó: GAZ

A terv szerint az egykori gyártó, a GAZ égisze alatt született volna újjá a márka. Be is mutattak három modellt – egy szedánt és két SUV-t –, ám hamar kiderült, hogy ezek valójában kínai alapokra épült Volga-logós autók voltak – írja a Pravda. A kulcspartner a Changan volt, csakhogy az együttműködés rövid életűnek bizonyult. 

A kínai gyártó végül saját néven folytatta oroszországi tevékenységét, a Volga-projekt pedig partner nélkül maradt. 

A bemutatókon ráadásul még az eredeti kínai logók is láthatók voltak az autók egyes részein – ez sokat elárult arról, mennyire előkészítetlen volt a nagy visszatérés.

Van remény a Volga feltámasztására

Azonban nincs minden veszve, a hírek szerint egy másik kínai partnerrel feltámadhat a Volga. Újabb próbálkozásként a Geely kínai konszern bevonásával két újabb modellel, a K50 SUV-val és a C50 szedánnal térne vissza a piacra a Volga, amelyek gyakorlatilag a Geely Monjaro és Geely Preface típusok átcímkézve. 

A szükséges engedélyeztetések egy része már megtörtént, de a gyártósorok még nem indultak be, autók még nem készültek.

Elég jól nézett ki az új Volga K30, amiből végül nem lett semmi
Fotó: GAZ

A történethez hozzá tartozik, hogy az orosz piac jelenleg rosszul teljesít. Az autóeladások visszaestek, a lakosság vásárlóereje csökkent, így egy új, középkategóriás vagy felső-középkategóriás Volga nem lesz tömegtermék. A márkanév ugyan nosztalgiát ébreszt – a Volga évtizedeken át a szovjet korszak presztízsautója volt –, de a mai piacon a nosztalgia önmagában kevés a sikerhez. Abban azért reménykedjünk, hogy a Geely komolyabban gondolja a Volga feltámasztását, mint a Changan.

 

