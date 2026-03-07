Óriási bajban a Volkswagen, tízezreket tesznek utcára

A Volkswagennél állítják, hogy a cég stabil helyzetben van, ugyanakkor a következő években jelentős átalakítások várhatók és munkahelyek szűnnek meg a vállalatnál – ezt már Wolfsburgban is elismerik. Daniela Cavallo, a vállalat üzemi tanácsának vezetője a német dpa hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy bár az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe, a konszern felkészült a jövőre.

Nem túj jók a kilátások a Volkswagen dolgozóinak Németországban

„Több új modellt vezetünk be, és világos stratégiánk van a továbblépésre”

– fogalmazott. A vállalat 2024 végén kötött bérmegállapodása szerint gyárbezárások és kényszerű elbocsátások nem várhatók, de gondok azért így is vannak. A Volkswagen 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban, elsősorban természetes fluktuáció és önkéntes programok, távozások révén, de az sem kizárt, hogy kirúgásokkal érik el ezt a számot. Cavallo elismerte, hogy az átalakulás jelentős változásokat hoz a működésben, de hangsúlyozta: a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Jutalmaz a Volkswagen?

Az üzemi tanács vezetője a wolfsburgi gyűlésen bírálta a vállalat egyes márkáinak – így az Audi és a Porsche – túl nagy önállóságát. „A jövőben Wolfsburgnak ismét a működés központi irányítási pontjává kell válnia, mert a márkák különutas döntései akadályozzák a szinergiák kihasználását” – mondta.

Cavallo ismét felvetette, hogy a januárban bejelentett mintegy hatmilliárd eurós szabad készpénzáramlásból jutalmazzák a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozókat.

A vezetés erről várhatóan csak a jövő heti üzemi tanácsi választások után dönt. A Volkswagen csoport mostani nehéz helyzetét elnézve, erre elég kicsi az esély.

