Óriási bajban a Volkswagen, tízezreket tesznek utcára

A következő években jelentős átalakulások és munkahelycsökkentés várható a német autóiparban. A Volkswagen például 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban.
A Volkswagennél állítják, hogy a cég stabil helyzetben van, ugyanakkor a következő években jelentős átalakítások várhatók és munkahelyek szűnnek meg a vállalatnál – ezt már Wolfsburgban is elismerik. Daniela Cavallo, a vállalat üzemi tanácsának vezetője a német dpa hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy bár az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe, a konszern felkészült a jövőre.

30 October 2025, Lower Saxony, Wolfsburg: A VW logo hangs on the Sandkamp gate at the entrance to the VW main plant. The VW Group has slipped deep into the red in the third quarter, reporting a loss of over one billion euros for the months of July to September. Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP), Nem túj jók a kilátások a Volkswagen dolgozóinak Németországban
Nem túj jók a kilátások a Volkswagen dolgozóinak Németországban
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

„Több új modellt vezetünk be, és világos stratégiánk van a továbblépésre” 

– fogalmazott. A vállalat 2024 végén kötött bérmegállapodása szerint gyárbezárások és kényszerű elbocsátások nem várhatók, de gondok azért így is vannak. A Volkswagen 2030-ig mintegy 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban, elsősorban természetes fluktuáció és önkéntes programok, távozások révén, de az sem kizárt, hogy kirúgásokkal érik el ezt a számot. Cavallo elismerte, hogy az átalakulás jelentős változásokat hoz a működésben, de hangsúlyozta: a cél a konszern hosszú távú versenyképességének megerősítése.

Jutalmaz a Volkswagen?

Az üzemi tanács vezetője a wolfsburgi gyűlésen bírálta a vállalat egyes márkáinak – így az Audi és a Porsche – túl nagy önállóságát. „A jövőben Wolfsburgnak ismét a működés központi irányítási pontjává kell válnia, mert a márkák különutas döntései akadályozzák a szinergiák kihasználását” – mondta. 

Cavallo ismét felvetette, hogy a januárban bejelentett mintegy hatmilliárd eurós szabad készpénzáramlásból jutalmazzák a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozókat. 

A vezetés erről várhatóan csak a jövő heti üzemi tanácsi választások után dönt. A Volkswagen csoport mostani nehéz helyzetét elnézve, erre elég kicsi az esély.

Az Origo a napokban arról írt, hogy külföldre menekülnek a német autógyárak, Friedrich Merzék tehetetlenek.

 

