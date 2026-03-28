Hogy micsoda? – a fegyvergyártás mentheti meg a Volkswagent?

Az autóipar válsága új irányba tolhatja Európa egyik legismertebb gyártóját: a Volkswagen az osnabrücki üzemében már nem autók, hanem légvédelmi rendszerek készülhetnek. A vállalat ugyanis tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defence Systems céggel, hogy az üzemet az Iron Dome rakétavédelmi rendszer egyes alkatrészeinek gyártására állítsák át.

A Volkswagen gyára Osnabrückben haditermelésre állhat át hamarosan

A lépés elsőre meglepőnek tűnhet, de nemcsak iparági, hanem gazdasági kényszer is. Az európai autógyártók egyre nagyobb bajban vannak: az elektromos átállás költséges, a kínai verseny erősödik, a profitok pedig csökkennek (már ha van egyáltalán). Ebben a helyzetben a gyorsan bővülő védelmi ipar új lehetőséget kínál, és erre a Volkswagennél is rájöttek – írja a Reuters.

A Volkswagen már gyártott korábban fegyvereket

A Volkswagen gondjairól már mi is többször beszámoltunk. Az osnabrücki üzem sorsa pedig különösen bizonytalan: a T-Roc Cabriolet gyártása 2027-ben leáll, és ezzel több mint 2300 munkahely kerül veszélybe. A rakétavédelmi projekt célja éppen ezek megőrzése, sőt akár bővítése is lehet. A tervek szerint a gyár nem magukat a rakétákat állítaná elő, hanem a rendszerhez szükséges hordozójárműveket, indítóegységeket és energiaellátó berendezéseket. A termelés akár egy-másfél éven belül elindulhat, ha a dolgozók elfogadják az átállást.



Mindez történelmi visszakanyarodást is jelent: a Volkswagen a második világháború idején már részt vett katonai termelésben.

Az akkori nevén Volkswagenwerk GmbH a Harmadik Birodalom hadiiparának részeként katonai járműveket és a V1 repülőbombát gyártotta Hitler Wehrmachtja számára.