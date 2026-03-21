Most dől el, hogy kitör-e a harmadik világháború - döbbenetes hír érkezett

Volkswagen

Győri motor miatt perlik a Volkswagent

Egy friss amerikai gyűjtőper újra reflektorfénybe helyezte a Volkswagen-csoport egyik legfontosabb motorját. A győri Audi erőforrása a vádak szerint túlzott olajfogyasztással küzd, ami számos Volkswagen és Audi modellben okozhat problémát.
A Volkswagen-csoport legismertebb erőforrása, a győri gyártású 2.0 TSI motor újra reflektorfénybe került, méghozzá korántsem hízelgő okból. Most csoportos kereset indult az Egyesült Államokban a cég ellen az EA888-as erőforrás miatt.

A győri Audi-gyárban készült motorok közül sok a Volkswagen modelljeibe is bekerül
A motor – amely több millió VW és Audi modellben dolgozik – túlzott olajfogyasztási problémákat produkál, ami jelentős meghibásodásokhoz vezethet. 

A felperesek azt állítják, hogy a 2018 és 2026 között gyártott modellekben a 2.0 TSI hibás dugattyúgyűrűi engedik az olajat az égéstérbe jutni, ahol az elégve szénlerakódást okoz. 

Ez a szennyeződés aztán megakaszthatja a motor szellőzését biztosító PCV-szelepet, ami láncreakciót indít el: megnövekedett karternyomás, szivárgó tömítések, repedt olajteknők, hibajelzések, egyenetlen járás és gyorsulási problémák – sorolják a panaszosok.

Sok Volkswagen modell érintett

A Carscoops által ismertetett New Jersey-ben benyújtott kereset szerint a VW és az Audi eddig többnyire csak azonnali alkatrészcserékkel reagált, ám a felperesek szerint ezek a csereelemek is ugyanazt a tervezési hibát hordozzák. Mindez ráadásul nemcsak a műszaki megbízhatóságot, hanem az érintett járművek értékét is csökkentheti – állítják. 

A perben felsorolt típuslista széles: VW Tiguan, Atlas, Passat, Jetta GLI, valamint az Audi Q3, Q5 és Q7 egyaránt érintett lehet. Ezek közül több modellben éppen a győri gyár kétliterese dolgozik, amelyet eddig a teljes konszernen belül a legjobb modern turbómotorok között tartottak számon.

A történet pikáns részlete, hogy az egyik felperes két egymást követő Tiguannal is olajszivárgási gondokat tapasztalt, ami tovább erősítette a gyanút: nem egyedi hibákról, hanem rendszerszintű problémáról lehet szó. Hogy végül a bíróság szerint is bizonyítható-e a konstrukciós hiba, arra később derül fény – de egy biztos: a győri Audi-gyár termékének, a 2.0 TSI-nek a hírneve most nagyobb nyomás alatt van, mint valaha.

 

